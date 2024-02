Carreteras bloqueadas en Andalucía por las tractoradas: «No muerdas la mano que te da de comer»

Varias caravanas de tractores, organizadas y convocadas vía mensajes de Whatsapp y redes sociales y actuando al margen de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, están bloqueando algunas de las principales carreteras de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, en una acción de protesta por la situación de crisis que atraviesa el campo.

Aunque por el momento son pocos, se espera que puedan irse sumando más tractores a las protestas convocadas al margen de las organizaciones agrarias, que han convocado la manifestación para el próximo 14 de feberero.

Córdoba

Varios tractores han partido entre las 7,00 y las 9,00 horas desde distintos puntos de la provincia de Córdoba y varias de ellas se dirigen a la capital cordobesa, para concentrarse en el Recinto Ferial de El Arenal, mientras que otras se concentrarán en otros municipios, en una acción de protesta por la situación del campo.

Así lo han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba y de la Guardia Civil, señalando que, hasta el momento, no se han producido retenciones de tráfico de especial importancia ni tampoco cortes de carreteras en ningún punto de la provincia.

Las caravanas, que siguen el llamamiento de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario, cuyo manifiesto alude a la «pasividad de los sindicatos agrarios», en referencia a la postura de organizaciones como COAG, Asaja y UPA que, con Cooperativas Agro-alimentarias, no apoyan estas protestas, que no han sido comunicadas a la Subdelegación, salvo la que ha partido desde Castro del Río y que llegará a Córdoba capital.

Otra de las caravanas de tractores que quiere llegar a la capital cordobesa ha partido desde Baena, mientras que otra, con punto de partida en Lucena, podría dirigirse a Antequera (Málaga) o a Córdoba capital, y lo mismo ocurre con los tractores reunidos en La Carlota, que bien pueden permanecer concentrados en dicho municipio o dirigirse a la capital cordobesa, mientras que, por último, tractoradas con origen en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo se han concentrado en Espiel.

En cualquier caso, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial para regular el tráfico en las carreteras de la provincia durante el desarrollo de esta protesta, con el fin de minimizar los efectos de la misma en el tráfico rodado, señalando desde la Subdelegación que lo que se busca con ello es hacer compatible el derecho de manifestación de los agricultores y ganaderos que se están movilizando con el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos.

Málaga

Las protestas de los agricultores este martes, que tiene lugar en distintos puntos, también están teniendo lugar en Málaga capital, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al Puerto de Málaga han sido bloqueados.

Los manifestantes con los tractores se han situado durante la madrugada en las inmediaciones del puerto de Málaga y han bloqueado con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder, los accesos a la zona portuaria.

Tras ello, la Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón y solo el Paseo del Parque continúa abierto. Desde el Ayuntamiento de Málaga, en su cuenta en la red social X han recomendado evitar la circulación por el centro de la ciudad, usar transporte público o tomar las rondas de circunvalación.

De hecho, se están produciendo retenciones debido al corte del eje litoral con motivo de la protesta en zonas como el Paseo Marítimo Pablo Picasso sentido centro, en Paseo del Parque sentido centro, en Explanada de la Estación sentido sur y en Paseo de Reding sentido centro.

Granada

Las primeras tractoradas por la crisis del campo, agravada por la situación de sequía, afectarán este martes al tráfico en la A-92, en el entorno de la circunvalación de Granada capital, y en la parte norte de esta misma autovía, estas últimas por la convocatoria de los agricultores del Altiplano, también provenientes de la provincia de Almería, todo ello por protestas organizadas a través de grupos de mensajería instantánea y de redes sociales.

Siguen el llamamiento de la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario, cuyo manifiesto alude a la «pasividad de los sindicatos agrarios», en referencia a la postura de organizaciones como COAG, Asaja y UPA que, con Cooperativas Agro-alimentarias, no apoyan estas protestas en Granada y se suman el 14 de febrero, cuando animarán a la participación en el corte de la A-4 previsto en la provincia de Jaén, a la altura del Polígono Industrial Guadiel, en el término municipal de Guarromán, y después articularán un calendario de protestas en el ámbito provincial granadino, antes de las elecciones europeas de principios de junio.

Este martes, desde el recinto ferial de Pinos Puente a las 7,00 horas saldrá uno de los grupos que se dirigirá a la A-92 en el área metropolitana, con tractores llegados desde el Poniente, de localidades de Íllora o Loja, o Atarfe, para unirse a otro que vendría desde localidades como las de Fuente Vaqueros, Chimeneas, Deifontes e Iznalloz, donde los participantes también optarían por dirigirse a la Venta La Nava.

El portavoz del grupo de Pinos Puente, José Guzmán, ha explicado que la idea es realizar «cortes intermitentes» que no provoquen grandes problemas a la población, en tanto este y otros grupos y participantes provenientes de la Vega, Los Montes o el Valle de Lecrín estarán en las inmediaciones de la circunvalación de Granada, y según lo que les indique en cada momento la Guardia Civil de Tráfico.

Sevilla

También en Sevilla, donde sus tractores ya han cortado la A-4 a la altura de Écija entre la capital andaluza y Córdoba. Se espera que el día sea complicado porque los tractores irán acercándose a Sevilla capital desde Utrera Los Palacios, Lebrija o La Roda. Según avance la jornada el tráfico puede sufrir más cortes en varios puntos de la provincia.

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha defendido este martes el «trabajo diario» que realizan las organizaciones agrarias en beneficio de los intereses del sector ante las tractoradas convocadas por redes sociales y que están provocando importantes atascos en carreteras desde primeras horas de esta mañana en Granada y Sevilla y que incluso están bloqueando el acceso al Puerto de Málaga.

«Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados», ha replicado al ser preguntado por las manifestaciones que se están sucediendo y que no han sido alentadas por las organizaciones oficiales. Sobre los efectos de esta protesta en el abastecimiento, Serra ha confiado en que no haya problemas. «Exportamos más de lo que consumimos. Lo hacemos bien, somos competitivos», ha subrayado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Serra ha puesto como ejemplo de ese trabajo diario el acuerdo «histórico» alcanzado este pasado lunes entre todas las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía para presentar alegaciones conjuntas al plan estratégico de la PAC.