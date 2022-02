El puerto de Cádiz ha recibido este martes al crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, justo antes de partir rumbo a Estados Unidos. El buque ha efectuado una parada técnica, sin pasaje, y permanecerá atracado en el muelle gaditano hasta el jueves.

El Wonder of the Seas tiene 362 metros de eslora y 66 de manga, con capacidad para 7.000 pasajeros. Consta de 2.867 camarotes, 16 cubiertas para uso de los huéspedes, 20 restaurantes y cuatro piscinas. Además, las instalaciones incluyen todo tipo de lujos y comodidades tales como un campo de minigolf, servicios de guardería, una cancha de baloncesto, otra de voleibol, dos rocódromos, un parque acuático, una pista de patinaje sobre hielo, un simulador de surf o un teatro con capacidad para 1.400 personas.

Su peso bruto es de 236.857 toneladas y puede navegar a 22 nudos (40 km/h). Un total de 2.300 personas formarán parte de su tripulación. Esta ‘maravilla de los mares’, por su nombre en español, albergará también el primer parque viviente en el mar, hogar de más de 20.000 plantas.

Así lucía esta mañana temprano el Wonder of the Seas en su llegada al Puerto. Disfrutad de las imágenes y de las vistas de la ciudad. Así de guapa se ve #Cádiz cuando se llega en barco. Una manera fabulosa de celebrar nuestro 120 cumpleaños! Royal Caribbean International pic.twitter.com/NvwqCh6i7b — Puerto de Cádiz (@puertodecadiz) February 8, 2022

El crucero más grande del mundo

Según ha explicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el buque, última incorporación de la compañía estadounidense Royal Caribbean International, ha sido construido recientemente en los astilleros franceses de Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire y con sus 362 metros de eslora, 66 metros de manga y 9,3 metros de calado, se convierte en el crucero más grande del mundo y en el de mayores dimensiones recibido en el muelle gaditano.

El crucero tiene capacidad para 7.000 pasajeros y pernoctará las noches del 8 y 9 de febrero antes de partir hacia Estados Unidos, donde tiene previsto iniciar su primera temporada este invierno. El debut del crucero se ha retrasado un año debido a los cierres de puertos y astilleros de todo el mundo por la pandemia.

Hasta la fecha, el crucero de mayor tamaño recibido por el puerto de Cádiz había sido el Oasis of the Seas, perteneciente también a la clase Oasis de Royal Caribbean International, con 360 metros de eslora, que atracó en Cádiz en 2019.