Antonio del Castillo y Juan Carlos Quer cargan contra Óscar Puente: «Eres un miserable como persona»

Antonio del Castillo, padre de la desaparecida Marta del Castillo, ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su forma de atacar a Dolors Monserrat, candidata del PP en las Elecciones Europeas. Y es que Puente ha compartido en sus redes sociales un montaje con el conocido cartel de SOS Desaparecidos, que luego ha borrado. Tras ello, Antonio del Castillo y el padre de la también fallecida Diana Quer, Juan Carlos Quer, han hecho público su malestrar.

«Ministro Óscar Puente, detrás de ese cartel hay muchas historias y tristes, la única historia tuya de haber salido de la cueva demasiado pronto. Tú no embarras, eres fango», ha publicado redes sociales Antonio del Castillo.

Ministro Oscar Puente, detrás de ese cartel hay muchas historias y tristes, la única historia tuya de haber salido de la cueva demasiado pronto. Tu no embarras eres fango. pic.twitter.com/rl4VxCv8RA — Antonio del Castillo (@kastillo62) June 3, 2024

Por su parte, Juan Carlos Quer también ha reaccionado en redes: «Óscar Puente, eres un miserable como persona. Mi hija Diana permaneció 500 días desaparecida, su violador y asesino ocultó su cuerpo en un pozo. Catorce mil familias buscan en España a un ser querido desaparecido. Carecer de valores te incapacitaría como ministro en un país serio».

Oscar Puente, eres un miserable como persona. Mi hija Diana permaneció 500 días desaparecida, su violador y asesino ocultó su cuerpo en un pozo. Catorce mil familias buscan en España a un ser querido desaparecido. Carecer de valores te incapacitaría como ministro en un país serio pic.twitter.com/qbLCsoCC5o — Juan Carlos Quer – Oficial (@JcQuer) June 3, 2024

La asociación SOS Desaparecidos también le ha reprochado al ministro que haga crítica política utilizando un cartel detrás del que hay historias muy dramáticas. Le reprochan difundir un cartel falso «para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así».

«¡Señor Ministro! Detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas. Difunde una falsa para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así, espero que mañana difunda una real y haga usted un ejercicio de solidaridad», han escrito la asociación en su respuesta.

Puente, tras toda la polémica, no ha dudado en eliminar el polémico tuit. Sin embargo, no sólo no ha pedido perdón, sino que encima ha compartido tuits acusando a SOS Desaparecidos de indignarse con él y no con un un hombre que está en NNGG, que también hizo algo similar a lo que ha hecho Puente. La diferencia, claro, es que uno es ministro y el otro no.