Andalucía no era vaga, era socialista: con Moreno ya hay un 22% más de contribuyentes que con el PSOE

En apenas seis años Andalucía se ha quitado por completo ese falso tópico de que sus ciudadanos no querían trabajar. Y es que los andaluces sí querían trabajar, pero no existía con el PSOE ese contexto de confianza que hay ahora; ese entorno en el que se crean empresas, crecen y, por ende, se genera empleo. Además, el clima generado por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha propiciado también un fortísimo impulso de los nuevos trabajadores autónomos. Todo esto se refleja en una cifra, la de los contribuyentes, que deja por los suelos y evidencia la gestión que los socialistas han estado haciendo de la comunidad durante casi cuatro décadas. Y es que en 2023 hubo 200.000 nuevos declarantes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo que supone 778.000 personas más que en 2018, último año de lastre socialista para los andaluces. El crecimiento, con los datos en la mano, es de nada más y nada menos que del 22,1% en sólo seis años. No era pereza, era el socialismo.

El Gobierno andaluz ha hecho este lunes balance del informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre el Impuesto de la Renta de 2023 para subrayar el aumento del número de contribuyentes. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha difundido estos datos en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ese incremento de 201.000 declarantes en el IRPF sitúa la cifra total en 4.294.195, según los datos provisionales de Agencia Tributaria de la campaña de la Renta 2023. En el caso de la cuota líquida autonómica, la parte de recaudación que le corresponde a Andalucía, fue de 7.543,7 millones de euros en la campaña de 2023, un 9,5% más que en 2022 (657,1 millones de euros más) y un 50% más que en 2018 (2.515,3 millones de euros más), según los datos difundidos por la consejera y portavoz. España ha remarcado ese crecimiento «a pesar de haberse rebajado en este periodo las tarifas del IRPF, de haberse deflactado los primeros tramos y de haberse creado nuevas deducciones y mejorado las existentes».

Otro aspecto que ha subrayado el Gobierno andaluz, además de tener más contribuyentes, es el aumento de las bases liquidables generales de un mayor nivel de renta, de manera que si la subida de contribuyentes es de un 22% desde 2018, el incremento es de un 77,1% de las declaraciones de los tramos de renta de más de 33.000 euros. Igual comportamiento describe en el tramo de contribuyentes con bases liquidables superiores a los 60.000 euros, franja donde el aumento es de un 83,7%, mientras que en los mayores de 120.000 euros la subida es de un 106,7% desde 2018.

El Gobierno andaluz ha enmarcado el crecimiento registrado en 2023 con una comparativa con el periodo 2013-2018, cuando el número de declaraciones se incrementó un 10%, mientras que ahora es de un 22% sobre el último ejercicio de gestión socialista. En lo que respecta a la cuota líquida autonómica, sin bajar los impuestos, entre 2013 y 2018 se incrementó un 30%, y en los cinco años posteriores, un 50%, a pesar de haberse bajado el impuesto.

Mejores sueldos

La Junta de Andalucía ha subrayado que el mayor porcentaje de crecimiento de la recaudación en IRPF se concentra en los tramos de renta más altos, que no son los más numerosos en contribuyentes. Explica en ese sentido que el 4% de las declaraciones, las de niveles de renta superiores a 53.000 euros, soportan el 33,4% de la cuota líquida autonómica, que ha tenido en estos tramos un incremento del 78,2% desde 2018.

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota que el análisis por tramos revela que los contribuyentes con rentas inferiores a los 12.000 euros, el grupo más numeroso, aportan 193,9 millones de euros a la recaudación de Andalucía en el IRPF, lo que supone una media de 92,9 euros por declaración.

400.000 beneficiarios de deducciones

El número de beneficiarios de una o varias de las deducciones del IRPF que se aplican en Andalucía ascendió en 2023 a un total de 393.117, según los datos provisionales de la Agencia Tributaria. El Gobierno andaluz precisa que es el número de declaraciones que se aplicaron alguna deducción en 2023, pero no el número de deducciones aplicadas porque muchos declarantes han podido aplicarse más de una deducción.

Son 31.532 beneficiarios más que en 2022, un incremento del 8,7% en el último año, y 257.321 más que en 2018, un 189,5% más, prácticamente el triple. El impacto de las deducciones aplicadas en el tramo autonómico del IRPF en Andalucía en 2023 asciende a 64,4 millones de euros, un 11,3% más que en 2022, 6,5 millones más, y un 277,1% más que en 2018, 47,3 millones más.

El Gobierno andaluz ha destacado la creación desde 2019 de cuatro nuevas deducciones que no existían, así como una más que estuvo vigente sólo en 2020, por cantidades donadas para la lucha contra el Covid-19, además de que ha ampliado el alcance de otras muchas.

Las nuevas deducciones implantadas desde 2019 son por nacimiento o adopción de hijos, familia numerosa, por gastos educativos y por donativos con finalidad ecológica.

En relación con el ahorro que ha supuesto para los contribuyentes andaluces, las de mayor impacto han sido las deducciones por alquiler o compra de vivienda habitual (18,8 millones de euros), por discapacidad (18,5 millones) y por gastos educativos (14 millones).