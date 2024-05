Carolina España: «Cada privilegio al independentismo para que Sánchez siga lo pagamos los andaluces»

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, ha explicado en OKDIARIO las claves para ese milagro económico que ha transformado en apenas cinco años a una comunidad que estaba sumida en la pobreza, la corrupción y la falta de confianza empresarial. Con seis bajadas de impuestos, con una reducción drástica de la burocracia y, cómo no, con una gestión ordenada, transparente y, sobre todo, sin corrupción, Juanma Moreno ha logrado un cambio que ha hecho que ahora Andalucía sea el motor de un país cuyo Gobierno, encima, no deja de poner palos en las ruedas.

En la sala de máquinas de la gestión económica se encuentra Carolina España, una mujer que tras muchos años de política nacional y municipal, ha cogido las riendas financieras y fiscales de una Andalucía irreconocible. En la sombra, sin hacer mucho ruido, España es la gran artífice de este milagro económico andaluz que nadie mejor que ella nos puede explicar.

Las claves del milagro económico

Para empezar, Carolina España entiende que esta transformación de Andalucía está llegando de la mano del sector empresarial. A fin de cuentas, explica, «las que crean el empleo en nuestro país son las empresas». «Las administraciones públicas no creamos empleo, pero sí podemos y tenemos que crear las condiciones necesarias, ese ecosistema perfecto, para la inversión», señala la consejera.

«Lo primero que quiere un empresario es estabilidad. Andalucía ha dejado de ser la Andalucía del despilfarro y de la corrupción. Ya no es la Andalucía que dejaron los socialistas, y ahora es la Andalucía de Juanma Moreno, que ofrece estabilidad, seguridad jurídica y seguridad presupuestaria. Nosotros tenemos cada año un presupuesto y todos saben que va a haber un presupuesto cada año. Eso es confianza para la inversión, y eso es clave. Al final, la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad política son fundamentales», afirma España.

En segundo lugar, la consejera andaluza recuerda la revolución que han llevado a cabo en una Andalucía que «ha dejado de ser un infierno fiscal»: «Hemos bajado todos los impuestos. Hemos eliminado Sucesiones y Donaciones, hemos eliminado el Impuesto de Patrimonio, hemos deflactado las tarifas del IRPF para que no afecte a la inflación y nos hemos convertido en la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente. La segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan, solo por detrás de Madrid. Eso antes era absolutamente impensable».

Otra clave imprescindible para entender la transformación económica de Andalucía es que el Ejecutivo del PP ha saneado la cuentas públicas de la administración autonómica. «Antes no cumplíamos con ninguna de las reglas fiscales y ahora cumplimos con todas. Nuestra deuda está varios puntos por debajo de la media. Por eso Standard & Poor’s nos ha elevado el rating y ahora tenemos una calificación financiera de A, que es como un notable. Hacía muchísimos años que Andalucía no tenía esta calificación. Y eso, al final, lo que da es mucha confianza a los mercados exteriores», celebra la consejera.

Pero es que, además, Andalucía ha llevado a cabo una simplificación administrativa muy potente, con cuatro decretos de simplificación. De hecho, como admite España, en el Ejecutivo de Juanma Moreno se han marcado un objetivo: convertirse en la comunidad autónoma donde haya menos trámites, menos burocracia y donde sea más fácil invertir de toda España. «Porque no es lo mismo que las ayudas a los autónomos lleguen en nueve meses a que lleguen en 40 días», recuerda la consejera.

Por último, aunque no por ello menos importante, España considera clave la confianza depositada por su administración en la colaboración público-privada. «En Andalucía queremos a nuestras empresas, queremos a nuestro sector empresarial, queremos que vengan a Andalucía a instalarse y a crear riqueza y empleo. Por eso estamos obsesionados en crear ese ecosistema perfecto para la inversión. Cada vez hay más empresas instaladas en Andalucía. Nos hemos convertido en la segunda comunidad autónoma con más empresas, sólo por detrás de Cataluña. Hemos superado a Madrid en número de empresas activas y eso era prácticamente impensable en Andalucía», afirma España.

Los agravios de Sánchez con Andalucía

El Gobierno de Pedro Sánchez «no está haciendo justicia con Andalucía», según señala España, que recuerda que la comunidad «está infrafinanciada desde el año 2009», es decir, desde que se aprobó el sistema de financiación autonómica entre José Luis Rodríguez Zapatero y ERC. «Andalucía pierde 1.400 millones de euros cada año. Esto es una barbaridad. Cada andaluz recibe 170 euros menos que la media de españoles. Todas las comunidades reciben más que la media menos cuatro: Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía», lamenta España.

Por ello, desde la Junta de Andalucía han pedido «por activa y por pasiva» al Gobierno de Sánchez que reforme el sistema de financiación para «hacer justicia con Andalucía». «Pese a que le estamos dando la vuelta a la situación de la economía andaluza, lo estamos haciendo a pulmón. Infrafinanciados con 1.400 millones de euros menos cada año, desde 2009 son más de 15.000 millones de euros lo que se le ha hurtado a Andalucía. ¡Ya va siendo hora de que se haga justicia con Andalucía!», exclama la consejera.

La solución, según la Junta de Andalucía, pasa por la creación de fondo transitorio de nivelación. «Con 3.300 millones de euros al año se hace justicia con las cuatro comunidades autónomas que están infrafinanciadas. ¿No tiene el Gobierno de España 3.300 millones de euros para hacer justicia con cuatro Comunidades Autónomas que están infrafinanniadas?», se pregunta España, que acto seguido lamenta que «estamos en otro año más que no se aprueba un fondo transitorio de nivelación porque no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y es que la primera obligación que tiene cualquier gobierno es presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Cosa que este Gobierno ni ha hecho. Y esto supone que no hay fondo transitorio de nivelación, pero es que tampoco hay inversiones».

«¿Dónde están las inversiones en Andalucía? ¿Qué pasa con las entregas a cuenta? Que son de cada comunidad autónoma, que son de cada comunidad porque los vecinos ya han pagado sus impuestos, y las entregas a cuenta no están actualizadas. Por cada mes que pasa son 150 millones de euros menos. Desde enero hasta abril ya son 600 millones de euros que le faltan a Andalucía y que están en las arcas del Estado, pero tienen que estar en las arcas de las Comunidades Autónomas», continúa España.

Invita Sánchez, paga Andalucía

«¿Por qué Cataluña con menos población tiene mayor inversión que Andalucía? ¿Por qué en Andalucía sólo se han ejecutado un 15% de las inversiones y en Cataluña un 65%? ¿Dónde está ese Gobierno de Pedro Sánchez que debería defender a todos los españoles por igual?», se pregunta la consejera de Economía andaluza, que lamenta que «cada privilegio al independentismo para que Sánchez siga en Moncloa lo pagamos los andaluces».

«Podemos no ha podido y Sumar no suma»

«Pedro Sánchez se ha reído de todos los españoles pero también de sus propios compañeros del PSOE», señala Carolina España, que considera que Pedro Sánchez «se está cargando al PSOE». Muestra de ello es la nula independencia de un PSOE andaluz (PSOE-A) que únicamente sigue las directrices de Ferraz. «En Andalucía, el PSOE se ha convertido en la sucursal de Pedro Sánchez», lamenta España. Por otro lado, respecto a los partidos de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, la consejera lo tiene claro: «Podemos no ha podido y Sumar no suma».