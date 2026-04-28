Andalucía baja el paro hasta mínimos de 2008: reduce los contratos temporales y dispara los indefinidos

Andalucía redujo el paro en 1.100 personas en el primer trimestre del año, hasta los 621.700 desempleados, y encadenó dos trimestres de descensos, quedándose con una tasa del 14,66%, su nivel más bajo para un primer trimestre desde 2008. La comunidad también elevó los contratos indefinidos y recortó los temporales; en total, cerró con 3.617.900 trabajadores. Desde el inicio de la serie, el paro ha bajado en la región en 13 primeros trimestres y ha subido en 11 ocasiones. En el conjunto de España la tasa de paro crece hasta el 10,8% en el primer trimestre y la ocupación cae el doble que el año pasado

La ocupación alcanzó los 3.617.900 trabajadores, la cifra más alta en un primer trimestre desde que hay registros. En los últimos 12 meses, Andalucía ha reducido el paro en 47.500 personas y ha creado 141.800 empleos, un 4,1% más. El número de activos se situó en 4.239.600 personas tras bajar en 10.000 durante el trimestre.

Por sexos, el paro femenino bajó en 6.800 mujeres, un 2%, hasta situarse en 336.600 desempleadas, con una tasa del 17,2%. Entre los hombres, el desempleo descendió en 5.700 personas, también un 2%, hasta los 285.100 parados, con una tasa masculina del 12,49%.

La mejora de la calidad del empleo se refleja en el tipo de contrato. El número de asalariados con contrato indefinido aumentó en 12.900 personas en el primer trimestre, mientras que los temporales bajaron en 28.800.

El sector público generó 4.300 puestos de trabajo en Andalucía, un 0,65% más, hasta los 663.800 ocupados. Por su parte, el sector privado destruyó 13.200 empleos, un 0,44% menos, hasta los 2.954.100 ocupados. El empleo a tiempo completo bajó en 5.400 personas, hasta los 3.147.300 ocupados, y el tiempo parcial descendió en 3.600, hasta 470.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 9.500 desempleados menos; Agricultura, con 8.500 menos; y Construcción, con 200 menos. Subió, en cambio, entre quienes buscan su primer empleo o dejaron su último trabajo hace más de un año, con 15.600 parados más, y en Industria, con 1.800 más.

En el conjunto de España, el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, un 9,3% más, mientras la ocupación cayó en 170.300 trabajadores. La tasa nacional de desempleo escaló hasta el 10,83%, aunque sigue siendo la menor en un primer trimestre desde 2008.