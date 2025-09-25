El alcalde socialista de Benalúa gastó más de 120.000 € de dinero público en la ferretería de su cuñado

El alcalde de Benalúa (Granada), Manuel Martínez (PSOE), ha gastado más de 120.000 euros de dinero público en la ferretería de su cuñado en los tres últimos años, tal como recoge un informe de la secretaría municipal al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía. El PP ha exigido toda la información y los expedientes relativos a estos pagos.

El volumen de facturación del negocio que dirige su cuñado asciende a un total de 121.638,44 euros con cargo al ayuntamiento. El importe de las distintas facturas abonadas por el consistorio a la ferretería es de 56.002,89 euros en 2022, 53.501,35 euros en 2023 y 12.134,20 euros en 2024. Aún no hay datos de 2025.

En el informe de la secretaría municipal el ayuntamiento no especifica cómo se adjudicaron los contratos con este proveedor. Tras la consulta del PP, le remite a «las resoluciones de aprobación de facturas» incluidas en la documentación de los plenos.

El portavoz municipal popular, Arturo Vergara, ha reclamado al alcalde que explique con urgencia el porqué de esos pagos. «Es una cifra muy elevada que merece ser aclarada», ha denunciado en una nota de prensa.

El PP ha pedido este miércoles «toda la información y los expedientes relativos a estos pagos». Según la información recabada por el grupo popular, las facturas no habrían contado con la función fiscalizadora de la Intervención municipal, «lo que agrava aún más esta situación».

«Es un asunto cuando menos llamativo que requiere respuestas inmediatas y la máxima transparencia por parte de nuestro ayuntamiento. Vamos a solicitar toda la documentación. Queremos conocer en detalle en qué se ha utilizado el dinero público de todos los vecinos y el porqué de manera reiterada se ha contratado con este negocio vinculado familiarmente» al alcalde, que también es diputado provincial del PSOE en la Diputación de Granada.

El PP ha anunciado que va a solicitar formalmente al ayuntamiento «toda la documentación» de las operaciones entre el consistorio y la ferretería y «todos los informes» que amparen estas contrataciones: «Los vecinos de Benalúa merecen saber si se ha actuado de manera correcta con criterios de legalidad, igualdad de oportunidades y transparencia».

El alcalde dice que está todo «perfecto»

Tras salir a la luz estos pagos, el alcalde ha defendido este jueves la «máxima transparencia» en la gestión del equipo de gobierno del ayuntamiento y ha apuntado que «la Intervención municipal no ha realizado ningún reparo a las operaciones realizadas».