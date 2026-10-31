AEMET: Lluvias en el litoral oriental de Andalucía y cielos despejados en el interior

Cielos con intervalos nubosos y probables chubascos en la vertiente mediterránea marcarán la jornada del 31 de octubre de 2026 en buena parte de Andalucía, especialmente en el litoral mediterráneo oriental, donde las lluvias podrían ser localmente fuertes durante la tarde. En el resto del territorio, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que tenderán a descender ligeramente. Los vientos serán generalmente flojos, aunque se registrará un Levante fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 31 de octubre

Cielo nublado y ambiente agradable en Sevilla

El cielo se viste con un ligero manto de nubes que dan paso a una jornada tranquila en Sevilla. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 29 grados, el sol hará su aparición como un tímido invitado, ofreciendo luz desde las 07:47 hasta la puesta del sol a las 18:26. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable, aunque la humedad, que rondará el 100%, dejará una sensación algo cargada en el aire.

A lo largo del día, la brisa soplará de forma suave, con ráfagas que podrán alcanzar hasta los 30 km/h, lo que dotará a la jornada de un fresco agradable. A medida que avance la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales. Disfrutar de actividades al aire libre será una opción muy tentadora, así que ¡no olvides un sombrero para protegerte del sol!

CÃ³rdoba: nubes amenazantes con lluvias sorpresivas

En Córdoba, el amanecer se presenta inquieto, con nubes que se deslizan amenazantes, mientras el viento comienza a murmurar entre las calles. A medida que avanza la jornada, se anticipan rachas fuertes que podrían alterar la serenidad habitual, dejando a su paso una sensación de frescura inesperada.

La mañana traerá temperaturas suaves, alcanzando una máxima de 27 grados, pero la tarde mostrará un drástico cambio, con lluvias que podrían ser intensas y que se combinan con rachas de viento superiores a 30 km/h. La humedad, también en aumento, alcanzará hasta el 100%. Es un día para no olvidar el paraguas, porque las sorpresas pueden asomarse en cualquier momento.

En Huelva, día suave con nubes dispersas

El tiempo se presenta estable, con algunas nubes dispersas que no perturbarán una jornada suave. Las temperaturas variarán entre los 13 y los 26 grados, agradables para disfrutar del aire libre. El viento soplará de forma ligera, ofreciendo una sensación de frescura sin ser molesto.

Es un día perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el ambiente tranquilo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad, con la promesa de una noche serena por delante.

Ambiente cálido y mayormente seco en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz comienza fresca, con una temperatura mínima de 18°C y un ambiente húmedo que puede sentirse pesado debido a una humedad relativa que alcanzará el 85%. A medida que el sol asome por el horizonte a las 07:47, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán ascendiendo, situándose en torno a los 19°C por la mañana. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 25°C, brindando condiciones cálidas. El viento aparecerá suave, predominando desde el sureste a unos 5 km/h. Con la puesta del sol a las 18:29, Cádiz disfrutará de más de 10 horas de luz, ideal para pasear y disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y tarde cálida

Esta mañana en Jaén, el cielo se presenta despejado y el ambiente es fresco, con una temperatura mínima de 14 grados que invita a disfrutar de un agradable paseo. A lo largo del día, se espera un ascenso térmico alcanzando una temperatura máxima de 25 grados, lo que promete una tarde soleada y cálida. No olvides llevar contigo una botella de agua y vestir ropa ligera para disfrutar plenamente del buen tiempo que nos acompaña.

Cielo despejado y nubes dispersas en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana templada, con temperaturas que comenzarán en los 18 grados y ascenderán a 25 en la tarde. El viento, que soplará desde el este a una media de 15 km/h, aportará una sensación refrescante, aunque la humedad relativa alcanzará picos del 85%.

A lo largo del día, se esperan algunas nubes dispersas, con ligeras posibilidades de que la tarde-noche traiga precipitaciones puntuales. Es recomendable aprovechar la agradable temperatura antes de que lleguen los cambios y disfrutar de actividades al aire libre.

Granada:

Ideal para actividades al aire libre

Las primeras horas de la jornada en Granada se presentan con cielos despejados, acompañados de una temperatura suave de 11 grados, que puede sentirse ligeramente fresca. A medida que avance el día, se espera que el ambiente mejore, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con humedad que oscilará entre el 30% y el 80%, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

AlmerÃ­a: ambiente fresco con chubascos al caer la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas que rondan los 15 grados Celsius. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, creando un contraste con el ascenso de la temperatura que alcanzará los 24 grados por la tarde. Sin embargo, se anticipan chubascos intermitentes que podrían manifestarse en la tarde-noche, aumentando la probabilidad de lluvia hasta el 90%.

Con la llegada de la tarde, el viento del este comenzará a soplar suavemente, alcanzando una velocidad de 10 km/h, pero no se descartarán ráfagas de hasta 30 km/h. Es recomendable salir con paraguas para afrontar las posibles precipitaciones y vestirse en capas, ya que la sensación térmica podría variar, llegando a una máxima de 25 grados al caer la tarde.