Hoy, 31 de octubre de 2026, el clima en toda la provincia se presenta con intervalos de nubes bajas y predominancia de claros en las horas centrales del día. Se esperan brumas y bancos de niebla dispersos. Las temperaturas mínimas descenderán en el sur, mientras que en el norte permanecerán estables. Las máximas también experimentarán un ligero descenso, más notable en Araba y se prevé un viento flojo variable que se orientará hacia el norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con brisa suave

A medida que el día se despereza en Bilbao, el cielo se presenta mayormente cubierto, ofreciendo un lienzo gris que, aunque no amenaza con lluvia, sí añade un toque melancólico a la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados, con una sensación térmica que se mantendrá similar, creando un ambiente fresco pero agradable. El viento, aunque moderado, soplará de forma constante, guiando las nubes a su paso, mientras que la humedad, con índices bastante altos, hará que el aire se sienta un tanto pesado.

Ya por la tarde, se espera que el cielo mantenga su aspecto nublado, pero las temperaturas alcanzarán su punto máximo, ofreciendo un calor acogedor al descenso del sol, que se ocultará a las 18:04. Con esta luz natural que se alarga, los bilbaínos podrán disfrutar de un paseo al aire libre, aunque con la precaución de que el viento podría ser un compañero un tanto juguetón. Sin sorpresas de lluvia, el día se desarrollará en tranquilidad, perfecto para disfrutar de la calidez del hogar o de una buena charla en una terraza.

Nubes y viento con posibilidad de lluvias en Baracaldo

Las calles de Baracaldo se despiertan entre nubes pesadas y un intenso viento que ya se deja sentir. El ambiente sugiere un día en el que la tranquilidad habitual puede verse interrumpida; las rachas de aire anuncian cambios inminentes. A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados, mientras la humedad se mantendrá al alza.

A medida que la tarde se instala, la inestabilidad se hará más notable, con probabilidad de lluvias que puede alcanzar el 100% y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. La sensación térmica se sentirá más fría, con mínimas de hasta 9 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigo para afrontar un día que promete ser memorable por su variabilidad y frescura.

Guecho: cielo nublado y día apacible

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y unas temperaturas que rondan los 10 grados, dando una sensación térmica similar, lo que sugiere una mañana fresca. La humedad, que alcanzará un máximo del 95%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con el viento soplando a unos 5 km/h desde el norte, la tranquilidad prima en las primeras horas de la jornada.

A medida que avanza el día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 17 grados por la tarde. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia y con una tarde agradable y suave. Con 10 horas y 18 minutos de luz, se espera una jornada cómoda y apacible en Guecho.

Santurce: cielo nublado y ambiente fresco

Las condiciones meteorológicas en Santurce se presentan estables a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado tanto por la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados, acompañadas de una leve brisa que mantendrá el ambiente fresco, sin probabilidades de lluvia significativas.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por el malecón o simplemente relajarse en uno de los parques locales. La temperatura y el ambiente tranquilo invitan a aprovechar el día al aire libre.

Cielos despejados y ambiente templado en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta tranquilo durante la mañana, con cielos mayormente despejados que permiten disfrutar de un ambiente templado, ideal para un paseo matutino. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de la madrugada y alcanzarán hasta los 19°C en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el calor se mantenga, brindando un respiro durante la tarde. Se aconseja llevar ropa ligera, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable y para la noche es recomendable una chaqueta ligera.