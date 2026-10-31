Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde están las gasolineras más baratas de Madrid hoy sábado
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El sábado ha llegado y en Madrid, sabemos que marca el inicio de un fin de semana que va a ser algo más largo gracias al puente que se produce con motivo de Todos los Santos, que se celebra mañana. En el caso de la Comunidad madrileña, el día festivo se pasa al lunes, de modo que podemos aprovechar para una escapada, para salir con la familia o visitar algun pueblo cercano. Pero antes que nada, lo importante es repostar y llenar el depósito para que no nos falte la gasolina, de modo que repasamos a continuación cuál es su precio para este 31 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas.
Y los datos al respecto, los encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que es la herramienta a la que las propias gasolineras reportan precios actualizados. De este modo, si tienes previsto coger el coche hoy a primera hora, toma nota porque estas que te listamos a continuación, son las gasolineras con los precios más económicos este 31 de octubre.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según los datos del Geoportal, las gasolineras más baratas para repostar a primera hora de hoy son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.509 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l.
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.549 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Torrejón de Ardoz. Avenida de los Premios Nobel, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.739 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.739 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.739 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.739 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.769 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida de la Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l.
- BP Guadalcanal 365. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.784 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.789 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Repsol Área Europa 365. Ciempozuelos. Carretera N-IV, km 33. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.804 €/l.
Diésel
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.699 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.699 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.719 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Lavaplus. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.729 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde podemos repostar hoy sábado, pero si deseas actualizar precios, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y ver cómo cambian, además de hacer búsqueda por zona y tipo de combustible. El resultado te saldrá en forma de lista como las de arriba o también, puedes verlo en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo: