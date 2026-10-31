Hoy 31 de octubre de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza presenta intervalos de nubes bajas que darán paso a un día mayormente poco nuboso. Se espera un ligero descenso en las temperaturas y la posibilidad de brumas y bancos de niebla en la depresión del Ebro y valles. Con un viento flojo de dirección variable, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despertará con un ligero velo de nubes que se disiparán a lo largo de la jornada en Zaragoza, dejando paso a un sol radiante que se elevará en el horizonte a las 07:34. La temperatura empezará con un frescor de 8 grados en la madrugada, subiendo suavemente hasta alcanzar los 20 grados al mediodía, donde la sensación térmica será igualmente agradable. Aunque el amanecer será fresco, no se prevén lluvias, por lo que podemos disfrutar de un día seco y soleado, ideal para pasear al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado y con una brisa ligera de dirección predominante, las temperaturas se mantendrán agradables durante el resto del día. La humedad se sentirá algo más cargada, alcanzando hasta un 100% en su punto más alto, pero sin grandes inclemencias que amenacen nuestra jornada. A medida que la luz del día se vaya extinguiendo con el atardecer a las 17:59, la temperatura descenderá suavemente, permitiendo que la noche se asome con un calor agradable.

Calatayud: nubes pesadas y viento fuerte

Las calles de Calatayud despiertan envueltas en una atmósfera de tensión, con nubes pesadas que presagian cambios drásticos. A medida que avanza la mañana, se aprecian ráfagas de viento que exaltan los sentidos, potenciando la sensación de que algo grande está por llegar. La temperatura mínima se estabiliza en 4 grados, pero pronto elevará su pulso, alcanzando hasta 19 grados por la tarde.

El contraste es evidente entre un inicio fresco y la llegada de una tarde inestable. Se espera viento fuerte, superando los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 95%, lo que podría convertir a la jornada en un reto para quienes se aventuren al aire libre. Mejor llevar paraguas y estar preparado para una jornada llena de sorpresas.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que rondan entre los 7 y 17 grados. El cielo estará mayormente despejado, aunque algunas nubes podrían aparecer de manera ocasional. Se espera un viento leve, sin probabilidades de lluvia, que aportará una sensación agradable a lo largo del día.

Es una jornada ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, apreciando la tranquilidad que envuelve a la ciudad. Aprovechar el buen tiempo y el ambiente sereno será la mejor manera de conectar con el entorno.