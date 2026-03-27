Adiós a la Alameda: el motivo por el que ya no verás a la Macarena y su cambio de ubicación que aplauden en la Semana Santa de Sevilla

Este domingo 29 de marzo, es Domingo de Ramos, por lo que comienza la Semana Santa y como no, Sevilla es una de las ciudades donde se vive de forma más intensa. Sin embargo, entre todos los días de procesiones con pasos y con imágenes en las calles sevillanas, hay uno que destaca de forma especial y que es la noche del Jueves Santo al Viernes Santo cuando se produce La Madrugá con la salida de La Macarena que este año ha cambiado ligeramente su recorrido de ida evitando así la Alameda de Hércules y pasando así por la calle Correduría.

De este modo, la Hermandad de la Macarena confirmó días atrás que deja atrás uno de los espacios más amplios de su itinerario reciente. La Alameda pierde protagonismo y la hermandad apuesta por recuperar un trazado más vinculado a su historia, algo que por otro lado no es un giro casual sino que responde a una idea clara de lo que debe ser su estación de penitencia, ya que no todo debe ser una cuestión de comodidad o de espacio. Y es que en la Madrugá también pesa, y mucho, el ambiente, especialmente, ese que se crea en calles más estrechas, donde el público se acerca, el silencio se nota más y la cofradía parece avanzar de otra manera. Ahí es donde quiere volver a situarse la Macarena en 2026 así que será bueno conocer todo el horario de recorrido de ida y vuelta para este año.

Horario y recorrido de ida y vuelta de la Macarena en 2026

Según ya se ha confirmado, la Hermandad de la Macarena saldrá en la Madrugá con la Cruz de Guía a las 00:00 horas desde la Basílica, iniciando un recorrido que recupera uno de los ejes más reconocibles de su historia reciente. El gran cambio está en la vuelta a la calle Correduría, que vuelve a formar parte del itinerario de ida junto a la calle Feria, reforzando así el paso por el entorno más ligado al barrio.

El itinerario aprobado discurrirá desde la Basílica por Resolana, atravesando el Arco, para continuar por Feria y girar hacia Correduría. Desde ahí, la cofradía seguirá por Amor de Dios, Alameda, Trajano y plaza del Duque antes de incorporarse a la Carrera Oficial por Campana, Sierpes, plaza de San Francisco y avenida de la Constitución hasta su entrada en la Catedral.

Este regreso a Correduría no es un simple cambio de calle. Supone recuperar un tramo muy vinculado a la identidad de la hermandad, un espacio donde durante décadas se ha vivido el inicio de la estación de penitencia. De este modo, y frente a la amplitud de la Alameda, este eje ofrece un ambiente más cercano, con el que la cofradía se puede identificar más

Y tras su paso por la Catedral, la hermandad emprenderá el camino de vuelta por plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Argote de Molina, Francos, Chapineros, Villegas, Jesús de las Tres Caídas, plaza Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga y Santa Ángela de la Cruz. A partir de ahí continuará por Jerónimo Hernández, San Juan de la Palma, María Purísima y de nuevo Feria, manteniendo un trazado que atraviesa buena parte del centro histórico.

El tramo final también presenta modificaciones importantes. A la salida de la calle Parras, la cofradía girará hacia la calle Muro para incorporarse directamente a la Resolana. Este ajuste elimina el paso por Fray Luis Sotelo y permite una llegada más directa, algo que se busca especialmente en los momentos finales, cuando el cansancio del cortejo ya es evidente.

Además, este cambio refuerza una de las imágenes más simbólicas de la hermandad: el paso bajo el Arco de la Macarena antes de la entrada. Un gesto que no es sólo estético, sino también muy significativo para los hermanos, ya que marca el cierre de la estación de penitencia en un punto cargado de historia. Por otro lado, la entrada del último paso, el palio de la Esperanza Macarena, está prevista a las 13:30 horas en el cancel de la Basílica. Será entonces cuando se cierre una Madrugá que, en 2026, apuesta claramente por recuperar parte de su recorrido más clásico y por reforzar ese carácter que siempre ha definido a la hermandad.

Más allá de los horarios y las calles, el cambio tiene un trasfondo claro. Se trata de encontrar un equilibrio entre la organización de un cortejo muy numeroso y la necesidad de mantener una identidad propia. La Alameda ofrecía espacio y facilidad, pero también diluía en cierta medida la atmósfera que muchos buscan cuando ven pasar a la Macarena, así que con este nuevo itinerario, la hermandad parece apostar por lo segundo. Menos amplitud, sí, pero más recogimiento, más cercanía y, en definitiva, una forma de volver a lo que durante años ha sido parte esencial de su manera de entender la Madrugá en Sevilla.