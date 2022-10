La XV Edición de los Premios Inspirational da a conocer sus ganadores

IAB Spain, la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, dio a conocer el pasado jueves los ganadores de los Premios Inspirational 2022, que reconocen aquellas campañas, proyectos y empresas más inspiradoras para el sector de la comunicación y publicidad en entornos digitales.

Durante la Noche Inspirational -patrocinada por adjinn, Be a Lion, Criteo, Nielsen, Pinterest, PubMatic, The Trade Desk y TikTok- se ha celebrado Gala de Entrega de los Premios Inspirational en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que se ha podido seguir en streaming a través del canal de YouTube de IAB Spain.

Inspirational 22 arrancó con el ciclo de conferencias, el 17 y 18 de octubre, celebrado en los Cines Proyecciones de Madrid donde 1.300 asistentes presenciales y 2.600 asistentes online pudieron abrirse a nuevos conocimientos mediante el aprendizaje, la reinvención y la innovación de la mano de 70 expertos de compañías referentes como Disney Pixar, Audible, Meta, Google, El Corte Inglés, Twitter, Accenture Song, Twitch, Basque Culinary Center, Xandr, además de directoras de cine, escritores, influencers digitales, entre otros.

Palmarés de los Premios Inspirational 2022

Agencia del Año

Ogilvy

Anunciante del Año

DGT

Gran Premio Inspirational

La campaña ‘Los 36’ de Ogilvy para la DGT

Campañas Integradas

Oro

‘Los 36’de Ogilvy para la DGT

Plata

‘Solo Asesinatos en Disney+’ deDarwin & Verne para Disney+

Bronce

‘Nómadas’ de Sra Rushmore & Ymedia Wink iProspect para ING

Compromiso Social Corporativo Planet

Bronce

‘Etiquetas’ de Hotwire & MONO Madrid para Wallapop

‘Redes Vivas’ de Accenture Song para Abanca

Creatividad en Branded Content

Plata

‘Emergencia Inspired by Horizon Forbidden West’ de The Movement para PlayStation España

‘La portada de la Forges’ de Ymedia Wink iProspect para HBO MAX

Bronce

‘La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa’ de Air Parfum para El Museo del Prado

Digital Experience

Oro

‘La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa’, de Air Parfum para El Museo del Prado

Bronce

‘Happy colour to you’ de Ogilvy para-Audi

‘Donald Lau’ de Ogilvy para Audi

Entretenimiento Gamificado

Plata

‘Solo Asesinatos en Disney+’ deDarwin & Verne para Disney+

Estrategia en Branded Content

Oro

‘Nómadas’ de Sra Rushmore & Ymedia Wink iProspect para ING

Plata

‘Domino ́s Originals’ de Arena & Webedia para Domino’s Pizza – Grupo Alsea

Bronce

‘KIA te inspira’ de Havas Media & Innocean Spain para KIA Iberia

Estrategia de Influencia

Oro

‘El Wallpaper de Ibai’ de Ogilvy para Finetwork

Plata

‘Emergencia Inspired by Horizon Forbidden West’ de The Movement para PlayStation España

Bronce

‘Twitchverse’ de Accenture Song para Sony Pictures España

Gaming & Esports

Plata

‘Domino ́s Effect’ de Arena & Webedia para Domino’s Pizza – Grupo Alsea

Bronce

‘Emergencia Inspired by Horizon Forbidden West’ de The Movement para PlayStation España

Ideas Disruptivas

Oro

‘#VerifiedForGood’ de Accenture Song para Fundación Mujeres y Twitter

Plata

‘Los 36’de Ogilvy para la DGT

‘La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa’, de Air Parfum para El Museo del Prado

Bronce

‘El Wallpaper de Ibai’ de Ogilvy para Finetwork

Mejor Uso de la Data

Oro

‘Los 36’de Ogilvy para la DGT

Mejor Uso de los Medios Digitales

Oro

‘El Wallpaper de Ibai’ de Ogilvy para Finetwork

Plata

‘The Uninterrupted Playlist’ de Havas Worldwide Spain para Ouigo

Bronce

‘Twitchverse’ de Accenture Song para Sony Pictures España

Pensamiento Estratégico

Oro

‘Lo Hecho, Hecho está’ de Jesús Revuelta & MONO Madrid para Wallapop

Plata

‘Los más despiertos’ de Arena para Domino’s Pizza – Grupo Alsea

Bronce

‘Nómadas’ de Sra Rushmore & Ymedia Wink iProspect para ING

‘Hyundai VIVe’ de Havas & Havas Media para Hyundai

Producción Audiovisual

Oro

‘Airbag Alive Collection’ de Ogilvy para la DGT

Bronce

‘Tierra Nueva’ de Casanova para Xiaomi

Responsabilidad Social People

Oro

‘El apartamento de Daniel’ de Sra. Rushmore para ViiV Healthcare

Plata

‘Bullying’ de Sra. Rushmore para Fundación Atlético de Madrid

Bronce

‘El futuro que compras’ de Rosebud para Confecomerç

‘La Venuseta’ de Rosebud para La Venuseta – Helados Bayarri

Jóvenes Talentos Digitales

Oro

‘#NOSOMOSCRISTAL’ de Lucía Vallejo y Valeria Ortega de Brother Valencia

Plata

‘Contenedores con vistas’ de Marina Almela y Nuria Aymerich de Brother Valencia

Bronce

‘Con botella voy con hielo vengo’ de Ane Armentia y Álvaro de la Fuente de The Atomic Garden