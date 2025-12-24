La mujer del ‘Pelicot español’ también le denuncia por sedarla y violar a su hija

Primero ha sido la hija del Pelicot español la que ha denunciado a su padre por sedarla y violarla y ahora la mujer del violador también le señala por sedarla a ella y violar a la hija de ambos. El agresor sexual acaba de entrar en prisión tras ser condenado a 33 años de cárcel por violar a las tres nietas menores de su mujer.

El futuro del Pelicot español se complica cada vez más tras la denuncia de su mujer ante la Guardia Civil. La pareja del violador recién condenado ha testificado ante los guardias civiles del puesto de Arroyomolinos (Madrid) que está segura de que su marido violaba a la hija de ambos cuando era menor de edad.

La mujer ha explicado que en un ocasión, hace más de 15 años, tuvo que llevar a la niña al médico porque sangraba por la vagina. Tras un reconocimiento superficial, los médicos la mandaron de vuelta a casa.

El violador estaba «enamorado de su hija»

El testimonio de la mujer refleja que Antonio Ambrós, el Pelicot español, besaba frecuentemente a su hija en la boca cuando esta tenía entre 4 y 16 años. «No paraba de decirle a la niña que tenía muy buen cuerpo y que estaba enamorado de ella», ha explicado la mujer del violador condenado.

«Se encerraba en el baño con la niña durante mucho tiempo, fomentaba que fuera desnuda por la casa y se metía en la cama con ella para hacerle masajes, pero no le vi agredirla sexualmente, era muy inteligente y lo hacía cuando yo no estaba o cuando me sedaba», ha declarado la mujer.

«Él me sedó en dos ocasiones al menos»

La mujer del violador sospecha que este le sedó en al menos dos ocasiones, dando a entender que era o para violarla a ella o más bien para disponer de sus nietas y de su hija a su antojo para violar a las niñas.

«La primera vez que me durmió fue en Ugena (Toledo) y caí desplomada al suelo, la segunda vez me durmió en Madrid, y quedé completamente inconsciente y nunca llamaba a emergencias, no sé lo que hacía luego», ha relatado la mujer a la Guardia Civil.

La mujer ha contado a los guardias que en muchas ocasiones tenía dolores de cabeza y mareos «sin poder explicar el motivo», hasta que desaparecieron cuando él entró en prisión. La pareja del Pelicot español cuenta que no reaccionó ante lo que estaba pasando con ella, con su hija y con sus nietas, «porque me tenía dominada y fui dándome cuenta poco a poco de lo que estaba pasando».

La hija le denuncia por sedarla y violarla

El testimonio de la mujer del Pelicot español llega después de que la hija de ambos denunciara a su padre por sedarla y violarla durante 14 años. La mujer, ya adulta, ha denunciado ante la Guardia Civil que su padre la tocaba cuando era niña y tiene recuerdos repentinos de momentos en que supuestamente la violó en compañía de terceros.

La víctima no recuerda con exactitud las violaciones a manos de su padre, pero sí que tiene «flashes» o recuerdos espontáneos «en los que mi padre, desnudo, me agrede sexualmente e incluso puedo recordar a terceras personas participando en los hechos».

Condenado a 33 años por violar a 3 niñas

Los hechos que denuncian la hija ya adulta y la mujer del Pelicot español son calcados a los que denunciaron las tres nietas de la mujer y que le han costado recientemente al violador una condena de 33 años de cárcel.

La sentencia le ha condenado por agredir sexualmente entre el año 2020 y 2022 a las tres nietas de su mujer de 10, 8 y 6 años entonces. Las niñas declararon que el violador las sedaba antes de agredirlas junto a terceros pero la sentencia no dio por probadas las sedaciones aunque sí las violaciones.