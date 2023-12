La madre de Joseba Pagaza lo clavó: «Patxi, harás cosas que me helarán la sangre»

Los socios proetarras de Pedro Sánchez han rendido un sentido homenaje al colaborador de ETA Robert Arrambide, condenado en Francia en 2010 a cinco años de cárcel en el juicio en el que los cabecillas de la banda «Mikel Antza» y María Soledad Iparraguirre, «Anboto», fueron condenados a sendas penas de 20 años de cárcel como ex jefe político y antigua responsable financiera de la organización terrorista, respectivamente. Arrambide, recientemente fallecido, fue condenado tras el hallazgo de un arsenal de armas y explosivos de la banda. Ahora, el partido de Arnaldo Otegi ha expresado sus condolencias por la muerte de Arrambide, descrito como un valiente defensor de la las libertades y un «modelo para todo una generación». En el garaje de su casa la policía halló explosivos (cientos de detonadores) y una docena de pistolas con munición y documentación.

Lejos de de expresar arrepentimiento alguno, Sortu, formación integrada en Bildu y el ala más radical de la izquierda abertzale, de la que proviene Arnaldo Otegi, no ha tenido empacho alguno en subrayar los valores de Arrambide, lo que revela, además de un alto grado de inmundicia moral, que no ha cambiado nada en el mundo proetarra, por mucho que el PSOE insista en que Bildu es la encarnación misma del progresismo democrático. La muerte de Arrambide sirve como retrato de la España actual: los socios proetarras de Sánchez rinden homenaje sin ningún tipo de rubor a ETA y el PSOE, en lugar de marcar distancias, pone en valor el carácter ‘democrático’ de quienes se dedican, un día sí y otro también, a recordar el ‘heroico’ comportamiento de quienes practicaron o colaboraron con el terror etarra. Aquellas palabras de la madre de Joseba Pagazaurtundua -asesinado por ETA- a Patxi López fueron tristemente proféticas: «Patxi, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre». Tenía toda la razón, aunque, visto lo visto, se quedara incluso corta.