Nos encontramos en un momento empresarial y, por tanto, laboral muy complicado. 263.000 trabajadores se encuentran en ERTE. Patronal y sindicatos piden una nueva prórroga, y el Gobierno no ha presentado una propuesta en firme, si bien ha adelantado que la prórroga no será automática. Las partes van a tener que acordar modificaciones de gran trascendencia.

Ante este panorama, son muchos los individuos que se encuentran perdidos buscando cómo reinventarse, ganar carisma, levantar la motivación o descubrir qué quieren hacer; por eso hemos hablado con el reputado coach Javier Coterillo, quien acaba de publicar su libro Alma de Coach, que ya va por su segunda edición.

Esa seguridad y convicción no suele ser fácil, por eso lo esencial es saber dónde queremos llegar. Para descubrirlo tenemos que escucharnos a nosotros mismos y saber qué nos hace vibrar, qué nos apasiona, qué es eso que, cuando lo hacemos, nos dibuja una sonrisa y consigue que no miremos el reloj porque nos da igual el tiempo que le dediquemos. Sabiéndolo, el segundo paso clave es atreverse y saltar. Sí, atreverse, salir de la zona de confort y asumir que podemos fracasar, pero que si lo hacemos, no pasa nada porque, como dice Coterillo, “de los fracasos se sale. La clave es levantarnos y aprender de ellos”.