El fraude de los falsos menas

No es ninguna novedad que, en torno a la edad de los menores extranjeros no acompañados, comúnmente conocidos como menas, hay mucho fraude. Es decir, que los supuestos menores de 18 años son bastante más mayores de lo que dicen ser. Sin ir más lejos, la Diputación de Álava ha reconocido que sólo realiza las pruebas al 11% de los menores extranjeros no acompañados (menas) para comprobar si son mayores de edad, pese a que las pruebas efectuadas a 24 de ellos han revelado que un tercio de estos supuestos menas tenían más de 18 años.

O sea, que sabiendo que uno de cada tres es un falso mena lo que se hace es no generalizar las pruebas, no vaya a ser que si se les realiza a todos los datos revelen la dimensión del fraude. Mejor esconder la realidad, pensarán.

El programa Bideberria de la administración foral, gobernada por el PNV gracias al apoyo del PSOE, ofrece datos muy reveladores. Por ejemplo, que a los falsos menas —aquellos a los que se les realizó la prueba de edad y se comprobó que eran mayores de 18 años— se les aplica el denominado «Decreto de mayoría de edad». No lleva aparejado ningún procedimiento de repatriación, más bien todo lo contrario: se les informa sobre los recursos comunitarios a los que podrían acceder como personas mayores de edad, ya que no pueden continuar en el sistema de protección.

En suma, que los centros de acogida de menores extranjeros acogen a un número nada desdeñable de extranjeros que en realidad no son menores y que se benefician de la falta más elemental de controles. Y denunciar esta situación no te convierte en menos solidario que esos voceros de la izquierda que se arrogan, también falsamente, la defensa de los derechos humanos. Porque si un tercio de los menores extranjeros no acompañados no son menores, eso es un fraude como una casa.