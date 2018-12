Francisco Serrano: “Díaz pide un cordón sanitario contra Vox porque es una totalitaria y oculta 36 años de corrupción”

El juez Francisco Serrano, número 1 por VOX en Andalucía, acaba de ver cómo Twitter le ha cerrado la cuenta de forma temporal por las denuncias de los podemitas. Y acaba de ver cómo, tras irrumpir con fuerza en las elecciones andaluzas, esos mismos seguidores de Pablo Iglesias se lanzan a las calles en actos vandálicos para intimidar a los votantes de la formación de Santiago Abascal.

Serrano reacciona contra esa actitud que no duda en tachar de contraria a la democracia. Y lo hace señalando no sólo al líder de Podemos por haber pedido frenar a VOX en las calles, sino también a quienes, como Susana Díaz, han agitado la bandera del cordón sanitario contra esta formación.

“Susana Díaz pide un cordón sanitario contra VOX porque es una totalitaria. Porque tiene un completo desconocimiento de lo que es VOX. Somos el partido que ahora defiende más la Constitución y los valores democráticos. Pero claro, ellos que están gobernando con los partidos que se quieren cargar la Constitución y España se creen que están legitimados para pedir cordones sanitarios contra los que de verdad defendemos España y la Constitución”, apunta el número uno de Vox en Andalucía.

“El golpismo de Cataluña se ha trasladado desde la Generalidad a La Moncloa”

“La izquierda pacta con golpistas y eso no es admisible. Pedro Sánchez dice que somos un partido anticonstitucional y él pacta con todos los que quieren destruir España. Eso es pura hipocresía”, señala. El juez apunta, además, que “el golpismo de Cataluña se ha trasladado desde la Generalidad a La Moncloa. Así que señora Díaz dígale al machista de su presidente, que no sé si la quiere echar por ser mujer, que el responsable de su fracaso en estas elecciones regionales es en gran parte Pedro Sánchez”.

Para Serrano, “Andalucía con el PSOE se ha convertido en 36 años seguidos de corrupción. Debe ser algo que va en vena en la sangre del propio PSOE, porque Pedro Sánchez no hecho más que llegar y ya ha colocado a su mujer, a su hermano, a sus amigos… Se ha dedicado a despilfarrar, a viajar en el Falcon”. Y se pregunta: “¿Qué no habrá hecho el PSOE en 36 años de clientelismo y corrupción. Han pasado de ser socialistas a socialistos”.

El programa político de Vox para Andalucía, de hecho, quiere relanzar la actividad empresarial y laboral en esta región para darle la vuelta a esta situación: “Vamos a bajar los impuestos de los andaluces todo lo que podamos, porque donde mejor está el dinero de los andaluces es en sus bolsillos”. Como medida prioritaria “vamos a solicitar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, porque hasta nos confiscan y nos dejan sin nuestra herencia. No dejan ni Morirnos en paz”. Y VOX también va a “pedir la supresión del Impuesto de Patrimonio, vamos a reducir la carga fiscal a los autónomos y las pymes”.

“La Junta de Andalucía manipula y adoctrina desde las escuelas a nuestros niños y adolescentes”

Serrano no duda en culpar al PSOE del bajo nivel educativo de la región. “La junta de Andalucía es responsable de la situación del sistema educativo en esta región. Están manipulando, adoctrinando desde las escuelas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. No puede haber adoctrinamiento con la memoria histórica: que cada padre, cada educador enseñe libremente. Los padres tienen que tener libertad educación y no se puede permitir el adoctrinamiento tampoco en la ideología de género”, concluye.

El número uno de Vox en esta comunidad es consciente del problema al que se enfrentan. “El gasto inútil en Andalucía se puede reducir muchísimo. Hay infinidad de personas viviendo del cuento y del clientelismo. Calculamos entre 25.000 y 30.000 puestos entre asociaciones, entidades, sociedades, nombrados a dedo. El PSOE cree que lo importante no es votar en favor de España sino en favor del estómago”, añade. VOX no olvida el asunto de “Canal Sur, porque ha manipulado. Se ha convertido en correa de transmisión política”.

Serrano se muestra crítico con la actitud de Ciudadanos de pretender gobernar con el apoyo, entre otros, del PSOE. “No entiendo la decisión de C’s de pedir que esté el PSOE en una alianza de gobierno para Andalucía. No lo entiendo yo y no lo entiende nadie. Y esas decisiones se acaban pagando. Hay que ser sólido en valores y principios. Y el que no lo tiene claro termina fracasando”, advierte.

“El PER es necesario, pero hay que terminar con el fraude y apostar por el empleo”

El recién elegido diputado señala igualmente que el PER “es necesario, pero tiene que cambiarse. Hay que acabar con el fraude en el PER. Hay que apostar por el empleo y por fortalecer el campo andaluz que tiene una riqueza agraria y ganadera tremenda. Pero hay mucha gente que vive del cuento. Se ha convertido en otra forma de fraude”.

Serrano también sale al paso de muchas de las acusaciones de estos días contra VOX: “No es cierto en absoluto que VOX sea un partido machista. Nosotros estamos a favor de la igualdad de oportunidades de todas las personas con independencia de su sexo, de su credo, de su condición, de su religión, que es lo que dice el artículo 14 de la Constitución”.

“Nosotros, y yo personalmente, hemos defendido a muchísimas mujeres maltratadas mientras la señora Díaz estaba estudiando Derecho en la facultad. Como juez las he defendido, como abogado las he defendido y yo he defendido a un montón de personas sin preguntarles la identidad sexual, porque yo no pregunto a nadie su identidad sexual o si es homosexual, como sí hacen en otros partidos, porque yo creo en las personas”.

Pero Serrano aclara que “una cosa es estar a favor de esas personas y otra cosa es estar a favor de las políticas y de la ideología de género. Porque quienes están en esas ideologías se quieren cargar a la familia. Y además no se puede permitir que una ley discrimine de forma sistemática a la mitad de la población frente a la otra mitad. Ni todas las mujeres son maltratadas por el hecho de serlo, ni todos los varones son maltratadores por el hecho de serlo”, añade.

“Esa ley está conculcando derechos y provocando injusticias y hasta suicidios de varones sin conseguir bajar la cifra de mujeres que son maltratadas por la violencia machista”, concluye.