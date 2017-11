OKDIARIO ha tenido la oportunidad de acompañar este lunes en un acto al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que desde el pasado sábado se encuentra en España tras pasar más de 1.000 días privado de libertad por la dictadura venezolana sin que haya sido condenado por ningún delito. En el encuentro estaba presente Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, para quien en España de momento no hay peligro de que ocurra lo mismo que en Venezuela porque dice, respecto a Podemos, “no les vamos a dejar ganar”.

CiudadanOK también ha podido entrevistar a Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, quien tiene claro que “en Venezuela hay una narcodictadura. La familia presidencial, comprometida en la droga. Diosdado Cabello, comprometido en la droga. Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, comprometido en la droga. Y el cártel de los soles, aquí hay una narcodictadura”.

Albert Rivera recuerda ante nuestras cámaras que “lo que hay en Venezuela es justo lo contrario de lo que hay en España. Allí no hay democracia, hay tiranía. Han liquidado la Asamblea Nacional, que sería como si Rajoy cerrara aquí el Congreso de los Diputados. Los jueces e Venezuela quitan y ponen sentencias en función de lo que dice el presidente Maduro, lo hemos visto en el caso de Leopoldo López, aquí los jueces tienen que tomar decisiones incluso a veces contra los líderes políticos, por tanto no se me ocurren más que diferencias entre Venezuela y España”.

Para el presidente de Ciudadanos, “esto es libertad, España es libertad. En España se puede ser independentista, liberal, conservador, socialista… Lo que no puedes es cometer delitos. Por tanto lo que tenemos en España son políticos presos por delitos concretos que están en el código penal igual para todos”.

Cree Albert Rivera que el caso del chavismo es completamente opuesto: En Venezuela, en cambio, lo que tenemos es persecución política a una oposición, no dejar a los ciudadanos vivir en libertad”.

Pastrana advierte del golpe en Cataluña

Cake Minuesa también ha podido preguntar al ex presidente Pastrana sobre el desafío secesionista. Para el político, “es la división de España a través de la Constitución. Lo que está ocurriendo en Venezuela es exactamente lo contrario: quien viola la Constitución es el Gobierno, quien está buscando unir al país es la oposición”.

Preguntado Albert Rivera sobre si en España podría llegar a pasar algo similar, un partido en el poder que encarcelase a la oposición, el líder naranja no cree que algo así pueda ocurrir en nuestro país: “Entre otras cosas porque no les vamos a dejar ganar. Vamos viendo que los españoles van optando cada vez más por opciones de Estado”, dice en referencia a los malos datos de Podemos que se reflejan en las últimas encuestas.