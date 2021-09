El escándalo de la prostitución y explotación sexual de menores tuteladas por el Consell de Mallorca no deja de crecer ante la pasividad del Govern balear y del propio Gobierno insular, dos instituciones gobernadas por el pacto de izquierdas que conforman el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas de Més. Ante esta pasividad de la izquierda, ha sido la Policía Nacional la que ha tomado cartas en el asunto y ha desalojado un piso de Palma en el que se prostituían menores de edad tuteladas por el Consell de Mallorca.

La operación policial se ha desarrollado en una vivienda de la calle Manacor conquistada por okupas y en la que residía una docena de personas, la mayoría argelinos y marroquíes. Era además la vivienda a la que acudían las menores tuteladas por el Consell de Mallorca al escaparse de los centros de acogida. Las menores acudían a la vivienda guiadas por una organización de proxenetas y en ella se prostituían a cambio de unos zapatos nuevos, un bolso o un vestido.

Es un caso más protagonizado por las redes de prostitución que se centran en reclutar a menores de edad que por algún motivo han sido separadas de sus padres y que viven en centros de acogida del Consell de Mallorca. La existencia de esta red de explotación sexual de menores tuteladas se conoce desde hace tres años pero tanto el Govern balear, que preside la socialista Francina Armengol, como el Consell de Mallorca, de la también socialista Catalina Cladera, han hecho todo lo posible para ocultarla y han denegado de forma sistemática la creación de una comisión de investigación.

La vivienda de la calle Manacor intervenida ha sido durante este verano el centro de multitud de conflictos. Aparte de la explotación sexual de menores, las peleas y los alborotos han sido constantes ante la indignación de los vecinos. Este domingo representantes de Vox acudieron al inmueble para denunciar públicamente la existencia del conflictivo piso de okupas, una visita que coincidió con la intervención de la Policía.

El coordinador de Vox Palma, Sergio Rodríguez Garí, había exigido antes de la llegada de la Policía la reunión urgente de la Mesa de Seguridad de la que forman parte el Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno para que «actúen de forma inmediata, se imponga la ley y la seguridad, y se desmantele el edificio okupa de la calle Manacor».

Rodríguez Garí ha manifestado que «ya no puede ocultarse lo que es un secreto a voces. No sólo por el hecho gravísimo de que se prostituya a menores tutelados, sino, además, por los problemas de inseguridad que se generan en la zona, en el corazón de Palma. Los vecinos no pueden sufrir esta situación. Es inexplicable la permisividad con la que se toleran situaciones como estas».

La consellera de Vox en el Consell de Mallorca, Cristina Macías, ha recordado que el Govern no ha actuado a pesar de conocer los pisos en los que se ejerce la prostitución de menores tuteladas, según admitió recientemente la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. «No se ha actuado ni desde el Ejecutivo de Armengol ni desde el Consell de Mallorca. Todo se ha enfocado en tapar el escándalo con comisiones que han elaborado lo que llamamos informes-patraña en los que la culpa es de la sociedad y nunca se asumen responsabilidades».

De momento se conocen al menos una veintena de casos de chicas menores de edad que han sido víctimas de la explotación sexual. Varios de estos casos han sido denunciados recientemente por OKDIARIO.