Por qué nunca debes entregar tu pasaporte al hacer el ‘check in’ en un hotel o camping éste verano 2026
Cuidado con dejar que hagan una copia del pasaporte cuando llegas al hotel
Muchas veces cuando viajas y llegas al hotel, lo haces cansado y lo único que deseas es dejar la maleta y subir a la habitación, de modo que al hacer el check in en el que te piden nombre y documento, sólo quieres ir rápido así que si te piden el pasaporte para pasarlo por la máquina o para hacer una copia, lo entregas sin más aunque en realidad no lo deberías hacer. Ni en un hotel ni en el camping.
Desde hace tiempo, las administraciones vienen avisando del hecho de dejar el pasaporte para hacer el check in en el hotel, ya que entregar el documento completo o dejar que lo copien sin más puede parecer un detalle menor, pero no lo es tanto. Al final estás dando acceso a información personal que no siempre es necesaria para registrarte, y eso conviene tenerlo en cuenta antes de hacerlo.
Por qué no deberías dejar tu pasaporte en la recepción del hotel
El principal problema no es que te identifiquen, algo que sí es obligatorio en muchos países, sino el uso que se hace de esa información. Cuando un hotel o un camping hace una copia del pasaporte, no sólo está registrando tu nombre o tu número de documento, también está captando datos personales sensibles que no necesita para ese trámite.
Ahí está el riesgo ya que con una copia completa de un documento de identidad, una persona malintencionada podría utilizar esos datos para suplantar tu identidad en determinados servicios. Por ejemplo, contratar líneas telefónicas, solicitar productos financieros o darse de alta en plataformas que luego generen cargos a tu nombre.
No es un escenario habitual, pero tampoco es imposible. Y por eso, desde organismos públicos se insiste en no entregar el documento sin más ni permitir copias completas sin saber exactamente para qué se van a usar.
Qué pueden pedirte realmente en un hotel o camping
Hemos de tener claro que los alojamientos sí tienen la obligación de identificar a sus huéspedes. No es opcional ya que en muchos países, incluido España, los hoteles deben registrar a cada persona que se aloja en sus instalaciones.
Para hacerlo, necesitan ciertos datos básicos: nombre, lugar de residencia, tipo de documento, número de identificación y fechas de estancia. Esa información se recoge en el registro de viajeros y se comunica, en algunos casos, a las autoridades.
El problema es que, para agilizar ese proceso, muchos establecimientos optan por hacer una copia completa del documento. Es rápido y cómodo pero no siempre necesario, porque en realidad, con los datos clave es suficiente.
Por eso, cada vez se insiste más en separar ambas cosas: una cosa es identificarse y otra muy distinta es entregar el pasaporte para que lo fotocopien sin más control.
Qué hacer si te piden una copia del pasaporte
En la práctica, negarse en recepción no siempre es fácil, sobre todo cuando estás en otro país. Por eso, la recomendación es prepararlo antes de viajar.
Una opción bastante utilizada es llevar una copia del documento en la que se hayan ocultado los datos más sensibles, como la fotografía o ciertos números que no son necesarios para el registro. Existen incluso aplicaciones oficiales que permiten generar este tipo de copias de forma segura.
Otra alternativa es pedir directamente en recepción que no se haga una copia completa. En muchos casos, basta con explicarlo y ofrecer los datos necesarios para que el registro se haga manualmente. Puede llevar algo más de tiempo, pero evita compartir más información de la necesaria. También hay quien opta por soluciones más prácticas, como fundas que impiden escanear determinadas partes del documento o incluso cartas explicativas en varios idiomas que aclaran que no es obligatorio entregar una copia íntegra.
El problema de la fianza y cómo evitarlo
Hay situaciones en las que el hotel puede pedir un documento como garantía, por ejemplo, al hacer el check in para cubrir posibles daños o consumos. Aquí es donde muchas veces se vuelve a plantear la entrega del pasaporte pero àra estos casos, conviene preguntar antes de viajar qué alternativas existen. En muchos alojamientos es posible dejar una fianza con tarjeta de crédito o pagar un importe por adelantado, evitando así tener que entregar el documento físico.
No todos los hoteles funcionan igual, pero cada vez es más habitual que haya opciones distintas. Y conocerlas antes de llegar evita tener que improvisar en recepción, que es justo lo que suele generar más incomodidad.
Un gesto pequeño que puede evitar problemas
Al final, no se trata de desconfiar de todos los alojamientos, sino de ser un poco más consciente de cómo se gestionan los datos personales. Entregar el pasaporte puede parecer un trámite sin importancia, pero en realidad implica compartir información que, en malas manos, puede dar más de un problema.
Por eso, la recomendación general es la de identificarse pero no entregar o permitir copias completas sin control. Y si hay dudas, preguntar antes o preparar alternativas . Porque en vacaciones lo normal es relajarse, pero eso no significa dejar de lado ciertos detalles que, aunque parezcan pequeños, pueden marcar la diferencia.