Parece ficción, pero este pueblo escondido del siglo IX tiene sólo 80 habitantes y es uno de los más bonitos de España

Bárcena Mayor, un pequeño pueblo escondido ubicado en el Parque Natural Saja Besaya, destaca por su arquitectura tradicional. Con apenas 80 habitantes, conserva el modelo de casa montañesa de hábitat rural. En la localidad, nombrada Conjunto Histórico-Artístico desde 1979, son obligada visita la iglesia de Santa Maria, del siglo XVII y las casonas montañesas.

Además de su riqueza histórica, ofrece un entorno natural impresionante, rodeado de bosques, ríos y montañas, que invita a pasear, hacer senderismo y disfrutar de la tranquilidad del paisaje. La gastronomía de Bárcena Mayor refleja la esencia de la cocina tradicional cántabra, basada en productos locales, como el cocido montañés, un guiso elaborado con alubias blancas, berza o repollo, y distintos tipos de embutidos y carnes ahumadas, como chorizo, morcilla y tocino.

El pueblo escondido más bonito del norte de España

#cantabriainfinita #pueblosdeespaña #españarural #turismorural ♬ sonido original – Viajaparavivir @viajaparavivir Calles empedradas, arquitectura montañesa y una atmósfera que parece detenida en el tiempo, hacen de este rincón un lugar ideal para desconectar y conectar con la naturaleza y la historia rural cántabra. 📌 Qué ver en Bárcena Mayor: Iglesia de Santa María (siglo XVII) Casas de piedra con balcones de madera Puente medieval sobre el río Argoza Rutas de senderismo por el Parque Natural Saja-Besaya Artesanía y gastronomía tradicional cántabra 🍽️ No te pierdas los platos típicos como el cocido montañés, la carne de caza y los postres caseros en los mesones locales. Te recomendamos visitar el restaurante «La Jontana» o «Casa Cossío», famosos por su cocina regional. 🚗 Cómo llegar a Bárcena Mayor: A solo 1 hora de Santander y a 30 minutos de Reinosa, el acceso se realiza desde la carretera CA-817. Es recomendable llegar temprano, especialmente en temporada alta, ya que el acceso en coche al centro está limitado para preservar el entorno. 💬¿Ya has estado en Bárcena Mayor? ¡Cuéntanos tu experiencia en los comentarios! 🔔Sígueme para más destinos secretos, escapadas rurales y consejos viajeros. #barcenamayor

«Pueblo rústico y pintoresco en el corazón de la reserva del Saja. Se sitúa en un valle flanqueado por pequeñas colinas, con caserío concentrado, en forma rectangular, con dos calles principales y plazas. Todas las casas son las típicas de la zona, la mayoría de ellas construidas en época fernandina, con fachadas orientadas al mediodía o al Oriente, flanqueadas por cortavientos y de dos pisos, el inferior con portalada y el superior con las balconadas típicas. Son de mampostería, aunque los esquinales y vanos son de sillería y el interior de madera. La iglesia, con la advocación a Santa María, es del siglo XVII y tiene un interesante retablo barroco del siglo XVIII», detalla Turismo de Cantabria.

Historia

Bárcena Mayor tiene sus orígenes en el siglo IX, aunque la presencia humana en el Valle de Cabuérniga es mucho más antigua, como demuestran restos megalíticos como el Cromlech de Sejos y hallazgos cercanos a Altamira. Durante la época romana, la zona estuvo habitada por tribus cántabras, con una romanización escasa, lo que permitió mantener muchas tradiciones. En la Edad Media, el territorio se repobló gracias a monasterios e iglesias impulsados por pobladores que huían del sur tras la invasión musulmana. Más adelante, durante la Edad Moderna, Bárcena Mayor experimentó un proceso de despoblación, ya que muchos habitantes se trasladaron hacia las ciudades y pueblos costeros.

Lugares de interés

Bárcena Mayor, con poco más de 80 habitantes, se encuentra en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, a orillas del río Argoza. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979, forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, y fue nombrado «Pueblo de Cantabria 2025». Pasear por sus calles es una experiencia única, ya que la mayoría de las casonas de los siglos XVII y XVIII y responden al modelo tradicional de casa montañesa de hábitat rural, con solanas de madera y soportales abiertos mediante arcos de medio punto.

En el municipio hay varios rincones imprescindibles que reflejan su encanto y tradición. Uno de los más fotografiados es el puente sobre el río Argonza, una pequeña estructura de piedra que ofrece vistas espectaculares del entorno natural y de la arquitectura típica del pueblo. También destaca el antiguo lavadero, un espacio que conserva su estructura original y que permite imaginar cómo era la vida cotidiana de sus habitantes en el pasado. Por último, la iglesia de Santa María, un templo barroco del siglo XVIII, impresiona por su torre de tres cuerpos y su gran arco de entrada, convirtiéndose en un símbolo patrimonial y espiritual del lugar.

Este pueblo escondido es una auténtica joya para los amantes de la naturaleza. Entre las rutas más destacadas se encuentra la de Fuente Clara, con siete kilómetros, ideal para toda la familia gracias a su recorrido sencillo y sus paisajes espectaculares. Asimismo, la ruta a la Ermita del Carmen ofrece un paseo de unos cuatro kilómetros, tranquilo y muy agradable, perfecto para una tarde relajada.