Éste es el pueblo más infravalorado de Extremadura, según National Geographic: fue condado y ducado

Extremadura cuenta con numerosas localidades de gran relevancia. No obstante, algunas de ellas no reciben la atención que podrían merecer, a pesar de su pasado vinculado a la nobleza y sus imponentes construcciones. En este contexto, National Geographic destacó un municipio en particular como el pueblo más infravalorado de Extremadura.

Este reconocimiento pone el foco en un enclave cuya historia se remonta a épocas medievales y que aún conserva vestigios de su esplendor. Rodeado de un entorno natural privilegiado, su patrimonio arquitectónico y sus tradiciones lo convierten en un destino singular dentro de la comunidad.

¿Cuál es el pueblo más infravalorado de Extremadura, según National Geographic?

El gran halagado por este prestigioso portal es Feria, un municipio de la provincia de Badajoz, integrado en la comarca de Zafra-Río Bodión y con una población de 1.047 habitantes, según el INE 2024.

Su casco urbano fue declarado Conjunto de Interés Histórico Nacional en 1970, gracias a su bien conservada estructura tradicional y a su relevante patrimonio monumental.

Ubicado en la vertiente meridional de la Sierra Vieja, este municipio estuvo habitado desde épocas remotas, con hallazgos que apuntan a la presencia visigoda. Su posición estratégica le confirió importancia en distintas épocas, lo que se refleja en su arquitectura y en el papel que desempeñó en la historia de la región.

En 2017, Feria fue distinguido como el mejor rincón de Extremadura. Este reconocimiento ha vuelto a ponerse de actualidad tras su reciente calificación como el pueblo más infravalorado de Extremadura por National Geographic.

Un castillo con pasado nobiliario en Feria

Uno de los elementos más destacados de Feria es su castillo, una fortaleza del siglo XV que domina el paisaje antes de llegar al municipio. La construcción original se atribuye a los árabes, aunque la estructura actual se levantó en época cristiana.

Algunos aspectos clave de esta fortificación:

Torre del Homenaje: de gran envergadura, ha sido restaurada en varias ocasiones y ofrece una vista panorámica.

de gran envergadura, ha sido restaurada en varias ocasiones y ofrece una vista panorámica. Patio del homenaje: visitable y de gran interés arquitectónico.

visitable y de gran interés arquitectónico. Puerta de estilo gótico manuelino: entrada principal que conserva elementos originales.

Esta fortaleza fue el centro del poder del Ducado de Feria, otorgando a la localidad una gran relevancia en la organización territorial de la región.

¿Qué se puede ver y visitar en Feria, el pueblo más infravalorado de Extremadura?

Feria mantiene un trazado urbano que respeta sus orígenes medievales. Sus calles, muchas de ellas con fuerte pendiente, se estructuran en torno a la iglesia parroquial de San Bartolomé y el Ayuntamiento. Este urbanismo característico se distribuye en forma de mano abierta, con calles que se extienden desde el núcleo central.

Otros elementos patrimoniales de interés:

Dolmen de la Casa del Monje: ubicado en la Sierra del Molino, conserva su cámara principal compuesta por losas de pizarra.

ubicado en la Sierra del Molino, conserva su cámara principal compuesta por losas de pizarra. Iglesia de San Bartolomé: edificada en el siglo XV, con ampliaciones y reformas hasta el siglo XVI.

edificada en el siglo XV, con ampliaciones y reformas hasta el siglo XVI. Ruta de los dólmenes: un recorrido ideal para el senderismo, que permite conocer restos megalíticos en la zona.

Conectividad y geografía de Feria

El municipio se encuentra a 62 km de Badajoz y está atravesado por la carretera nacional N-432. Presenta tres zonas geográficas bien diferenciadas:

Zona septentrional y oriental: de relieve más llano, con arroyos afluentes del río Guadajira.

de relieve más llano, con arroyos afluentes del río Guadajira. Zona central: dominada por la sierra de Feria, con una altitud de 814 metros.

dominada por la sierra de Feria, con una altitud de 814 metros. Zona meridional: predominan llanuras con sierras de menor altitud.

El punto más elevado del municipio se sitúa en la Sierra Vieja, mientras que el punto más bajo se encuentra a 320 metros, a orillas del río Guadajira.

La gran cantidad de tradiciones y festividades de Feria

Las festividades de Feria son una muestra de su arraigada tradición cultural. Entre las más destacadas se encuentran: