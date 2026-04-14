Es como la Toscana pero está en España: el pueblo marinero con aguas cristalinas que hay que visitar una vez en la vida

España está repleta de lugares maravillosos que merece la pena contemplar sin prisa, entre ellos este pueblo a medio camino entre el mar y la montaña donde el tiempo transcurre de otra manera. Una pequeña localidad que destaca por sus casas de colores escalonadas en la ladera de la montaña frente al mar Cantábrico, conocida por su tradición marinera y su encanto histórico. Declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, hablamos de Cudillero, un pueblo marinero que presumen de ser uno de los secretos mejor guardados de la costa asturiana.

La villa nació en torno a la actividad pesquera y llegó a contar con la flota más importante de Asturias. Aunque el concejo como tal inició su andadura en el siglo XIX, se tiene constancia de la presencia de pueblos prerromanos, gracias a los restos de varios asentamientos fortificados en la zona. Algunos historiadores sostienen que los primeros pobladores de Cudillero fueron pescadores procedentes de otros puertos del Cantábrico. Se cree que fueron ellos quienes le dieron el nombre de «Codillero» en el siglo XIII, posiblemente derivado de «codo» o «codillo», en alusión a la forma del propio puerto.

El pueblo marinero más bonito del norte de España

#asturias #galidrone #turismodeasturias #lospueblosmbe #europa #visitSpain #spain #planes #escapadas ♬ Glue – BICEP @galidrone ⛵EL PUEBLO MÁS BONITO DE ASTURIAS⬇️ ¡Apunta!¡Tienes que conocerlo! 💡Es un pequeño municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico situado en la Costa Centro Occidental de Asturias que no te dejará indiferente. 💡¿Sabías que tienen un dialecto propio?En la villa de Cudillero se habla un dialecto propio, el Pixueto, que poco a poco va cayendo en desuso🥺. 💡Su ambiente pesquero está vivo aún y la gastronomía y el paisaje se conjungan para formar una estampa única. 💡¡No te puedes perder! -Anfiteatro o casas colgadas de Cudillero. Sus preciosas casas pintadas de colores te enamorarán. -Pasea por el puerto pesquero y por el puerto antiguo que da acceso al faro. -Panoráricas desde Santa Ana de Montarés. -Haz la Ruta de los miradores,no te arrepentirás: El paseo al faro, La Garita, La Atalaya, El Pico.. ¡Cuéntanos si ya lo conocías!Te leemos ⬇️ 📍 Cudillero (Asturias,España) #cudillero

«Cudillero rezuma mar y pesca por los cuatro costados, y aún conserva tradiciones tan singulares como la del curadillo, manjar único, inventado por los marineros pixuetos en épocas pasadas, cuando dejaban deshidratarse pequeños escualos durante meses a la puerta de sus casas. Era la fórmula frigorífica de entonces y fue todo un avance para la supervivencia, además de seña de identidad de las casas de los pescadores. Por su peculiar orografía, Cudillero tiene vistas espectaculares desde el faro o la atalaya. Además impresiona su entrada por El Pito, con la sucesión de casas indianas que hay en la zona, además del Palacio Selgas, un espléndido conjunto del siglo XIX conocido como el «Versalles asturiano». Barrios de pescadores, viento y mar, buenas vistas, cocina marinera, ambiente todo el año e inspiración literaria y artística», detalla Turismo de Asturias.

Lugares de interés

Lo mejor para comenzar la visita de este pueblo marinero es aparcar el coche cerca del puerto, uno de los lugares más bonitos de Cudillero. Aquí se encuentra la Lonja de Pescado, y también algunos puestos de artesanía. De camino hacia el casco antiguo, la estampa es impresionante: las casas de colores escalonadas en la ladera, como si fueran un anfiteatro frente al mar. En el casco antiguo, la Iglesia de San Pedro, construida a mediados del siglo XVI, es nu templo de estilo gótico tardío. En su interior akberga las tallas de San Francisco y San Pedro Arrepentido.

Si hay algo que hace única a esta villa son sus miradores; existen tres rutas señalizadas con diferentes colores:

Recorrido de la Espera (Ruta Roja): es la ruta más completa y panorámica, perfecta para tener una visión global del anfiteatro de Cudillero.

Paseando por los Barrios Pesqueros (Ruta Verde): más corta y centrada en el casco histórico, ideal para descubrir el encanto del municipio.

Ronda de los Vigías (Ruta Azul): la más sencilla, pero ofrece una panorámica espectacular del pueblo y del faro.

Aunque un poco alejado del casco antiguo, el faro es otro de los lugares que ver en este pueblo marinero. Construido en 1858 sobre un acantilado, todavía hoy sigue en funcionamiento y pertenece a la Autoridad Portuaria de Avilés. Cuando el tiempo acompaña, desde aquí se puede disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos de Asturias.

Mientras, la Capilla del Humilladero es el edificio más antiguo de Cudillero y uno de los lugares más emblemáticos. Su origen se remonta al siglo XIII y de estilo gótico. Durante siglos fue venerada por los marineros, que acudían aquí a pedir protección antes de salir a faenar.

Finalmente, el concejo de Cudillero cuenta con más de 30 playas, entre las que destacan San Pedro de la Ribera, Concha de Artedo y Aguilar, perfectas para disfrutar del mar en un entorno privilegiado.