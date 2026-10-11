Adiós al crucero tradicional: las vacaciones que prometen ser tendencia en 2027 entre los viajeros españoles

Cuando llega el verano, muchos españoles optan por disfrutar de sus vacaciones a bordo de un crucero. Desde hace años, estos ‘hoteles’ flotantes, con paradas en diferentes destinos del Mediterráneo, han conquistado a los viajeros que prefieren conocer varios lugares en un mismo viaje en lugar de pasar toda la estancia en un resort. Y es que el barco se ha convertido en un atractivo turístico cada vez mayor y no solo porque los influencers nos pongan los dientes largos cada mes de agosto. También porque permite combinar el mar, el sol y las comodidades de un hotel con la posibilidad de descubrir diferentes destinos. Además, cada vez existen más opciones para adaptarse a distintos presupuestos, incluidos los más ajustados.

Sin embargo, hay quienes buscan una experiencia diferente a la de los grandes cruceros. Los itinerarios establecidos, los horarios de las excursiones o el contacto cero con el mar durante buena parte de la estancia pueden llevar a algunos viajeros a plantearse otras alternativas. Entre ellas destacan las vacaciones en velero, una forma de recorrer el Mediterráneo que permite paradas para bañarse en calas vírgenes, hacer vida en la marina de los puertos y ducharse en la cubierta de los barcos para quitarse la sal antes de bajar a dormir al camarote. Todo ello en una embarcación mucho más pequeña, donde la convivencia es más cercana y la experiencia puede resultar más privada.

Aunque esta forma de viajar lleva años presente en distintos destinos del Mediterráneo, en España también empieza a ganar protagonismo en las propuestas de vacaciones en velero de cara a 2027.

El velero como alternativa al crucero tradicional

La principal diferencia entre unas vacaciones en velero y un crucero tradicional está en la experiencia. Navegar en una embarcación más pequeña permite recorrer diferentes enclaves de la costa, detenerse en bahías y descubrir islas durante una misma escapada.

Así lo explica Erik Biörklund, cofundador y director de Day 8 Group, la compañía detrás de Yacht Week, una propuesta de viajes en velero que reúne a grupos de amigos y diferentes embarcaciones para recorrer destinos como Croacia, Grecia o Italia siguiendo una misma ruta. Su modelo combina la navegación entre islas con paradas en calas, encuentros entre viajeros y actividades culturales.

La aventura es uno de los elementos diferenciadores que destaca. «La mayoría de las mañanas te despiertas en una bahía diferente, te bañas antes de desayunar y navegas hasta islas a las que nunca llegarías en coche», afirma.

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Qué buscan los viajeros cuando organizan sus vacaciones y eligen Yacht Week

La posibilidad de compartir experiencias con amigos es uno de los aspectos que Biörklund considera más importantes en la evolución de los hábitos de viaje. A su juicio, el destino ya no es necesariamente el único factor que determina la elección de unas vacaciones.

«Quieren hacer cosas juntos con sus amigos. Esto se ha vuelto más importante que el propio destino», señala al referirse a lo que buscan los viajeros cuando viajan.

El cofundador de Day 8 Group también destaca el interés por descubrir experiencias que no resulten tan sencillas de organizar de manera individual. Como ejemplo, menciona cenar en una antigua fortaleza de la isla de Vis y navegar hasta otra isla a la mañana siguiente.

No obstante, advierte de que estos viajeros también son exigentes con los servicios que contratan. «Leen las reseñas, comparan precios y esperan que todo funcione sin problemas», explica.

En este sentido, la planificación y la seguridad son aspectos importantes para que la experiencia responda a las expectativas de quienes deciden pasar sus vacaciones en el mar.

Yacht Week llega a España y elige Mallorca como destino

El Mediterráneo concentra numerosos destinos para quienes quieren disfrutar de unas vacaciones en velero. Björklund considera que Mallorca reúne las características que buscan para desarrollar nuevas rutas de navegación. «Es una de las grandes islas del Mediterráneo para navegar, con una costa preciosa, puertos deportivos animados y numerosas calas tranquilas en las que fondear», afirma.

Además, destaca las condiciones de septiembre para disfrutar del destino: «El mar todavía está caliente y las multitudes del verano ya se han marchado».

La isla combina así diferentes posibilidades para quienes quieren descubrir el Mediterráneo desde el agua, aunque organizar unas vacaciones de este tipo requiere tener en cuenta el itinerario, las condiciones de navegación y los gastos asociados al barco.

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Cómo han cambiado las vacaciones y qué se busca para 2027

Más allá del destino, Biörklund considera que existe un cambio en la manera de entender los viajes. Según explica, cada vez más personas organizan sus vacaciones pensando en la compañía y en las experiencias que quieren compartir.

«En un sentido más amplio, creo que las personas organizan cada vez más sus vacaciones en función de con quién viajan, en lugar de centrarse únicamente en el destino», afirma.

El perfil habitual de quienes eligen estas experiencias también aporta algunas pistas sobre esta modalidad de turismo. Según el directivo, la mayoría de sus clientes tiene entre 25 y 35 años y viaja con un grupo de amigos, aunque también hay personas que repiten años después con sus parejas o familias.

En cuanto al presupuesto, compartir una embarcación permite repartir el coste entre varios viajeros, si bien el precio final depende de factores como las fechas, el tamaño del barco, el combustible, las tasas portuarias y los servicios contratados.

Por eso, antes de reservar, conviene comprobar qué incluye cada opción y qué gastos adicionales pueden surgir durante el recorrido.

Las vacaciones en velero ofrecen una alternativa para quienes quieren combinar navegación, naturaleza y tiempo compartido. De cara a 2027, Mallorca y otros destinos mediterráneos pueden ser opciones a considerar para descubrir el litoral desde una perspectiva diferente.