El desconocido destino europeo donde se grabó Mamma Mia! 2 y que ahora eligen los viajeros más experimentados para veranear

Elegir destino para las vacaciones no es tarea fácil. Ese incómodo momento, que en muchas ocasiones acaba incluso en discusión, en el que toca decidir dónde viajar, suele repetirse verano tras verano. Cuando la idea es cruzar fronteras y descubrir nuevos lugares más allá de la península, siempre aparecen los mismos nombres sobre la mesa: Roma, París, Londres, las islas griegas o la costa italiana. Sin embargo, encontrar un lugar que combine playas de aguas cristalinas, cultura, buena gastronomía y, sobre todo, que todavía no haya sucumbido al turismo de masas resulta cada vez más complicado.

En ese contexto hay un destino que poco a poco está conquistando a quienes más viajan y buscan alternativas diferentes a los clásicos mediterráneos. Se trata de Croacia, un país bañado por el mar Adriático donde es posible disfrutar de pueblos que parecen sacados de una película, una cocina con claras influencias italianas y griegas, calas de agua turquesa y un ritmo mucho más pausado que el de otros destinos europeos.

De hecho, sus paisajes son tan cinematográficos que muchos de ellos sirvieron de escenario para el rodaje de Mamma Mia! Here We Go Again. Aunque la mayoría de espectadores cree que la secuela, al igual que la primera película, se grabó en Grecia, la realidad es que buena parte de sus escenas se rodaron en la isla croata de Vis.

Croacia, el secreto mejor guardado del Adriático

Durante años, Croacia ha vivido a la sombra de Grecia e Italia, pero cada verano gana más protagonismo entre quienes prefieren escapar de los destinos saturados. Sus más de mil islas, sus pueblos de piedra, las aguas turquesas y una excelente relación calidad-precio la convierten en una de las mejores alternativas para quienes desean unas vacaciones diferentes.

Además, el país se ha consolidado como uno de los más seguros de Europa, un aspecto especialmente valorado por quienes viajan solos o buscan recorrer el país por libre.

La mejor forma de recorrer las islas croatas: un crucero en yate con Yacht Week

Moverse entre las islas es una de las grandes experiencias del viaje, aunque organizar una ruta en barco puede resultar complicado y, en muchas ocasiones, bastante caro.

Por ello, cada vez son más los viajeros que optan por propuestas organizadas como Yacht Week, que precisamente celebra en 2026 su vigésimo aniversario tras haberse convertido en una referencia internacional del turismo náutico.

La experiencia consiste en recorrer durante una semana algunas de las islas más espectaculares del Adriático navegando junto a otros viajeros. Cada embarcación funciona como un pequeño alojamiento flotante desde el que descubrir calas escondidas, cuevas naturales, tabernas locales y playas prácticamente vírgenes. Las jornadas comienzan con baños en alta mar y terminan reuniendo varias embarcaciones en puertos donde se organizan actividades y música al aire libre.

La compañía nació hace veinte años precisamente en Croacia y hoy ha llevado este modelo de viaje a otros destinos como Grecia, Sicilia o la Polinesia Francesa, aunque la ruta croata continúa siendo la más emblemática. Además, este verano también amplía las plazas para viajeros que desean realizar la experiencia en solitario y potencia su formato Yachts & Friends, pensado para grupos más reducidos y viajes personalizados.

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Split, la puerta de entrada para descubrir la costa croata

Si existe una ciudad imprescindible para comenzar el viaje esa es Split. Además de contar con aeropuerto internacional y excelentes conexiones marítimas, la ciudad combina patrimonio romano, playas urbanas y una animada vida mediterránea.

Su gran símbolo es el Palacio de Diocleciano, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde cafeterías, restaurantes y viviendas conviven entre muros construidos hace más de 1.700 años. Los seguidores de Juego de Tronos también reconocerán numerosos rincones utilizados durante el rodaje de la serie.

Desde su paseo marítimo parten ferris diarios hacia Hvar, Brač, Vis o Korčula, convirtiéndola en el mejor punto de partida para explorar el Adriático. Además, los precios, tanto de alojamiento como de restauración, suelen ser más asequibles que en Dubrovnik.

Los mejores lugares para alojarse en Split

La oferta hotelera de Split es muy amplia, aunque uno de los alojamientos que más protagonismo ha ganado en los últimos años es el AC Hotel by Marriott Split, el primer establecimiento de esta marca en Croacia.

Ubicado en la Dalmatia Tower, el edificio más alto del país, el hotel ofrece vistas panorámicas sobre el mar Adriático, las islas y el casco histórico. Sus habitaciones cuentan con enormes ventanales orientados al mar y dispone además del spa situado a mayor altura de Croacia.

Quienes busquen una experiencia mucho más exclusiva e íntima encontrarán una alternativa en el Boutique Hotel Venturo, inaugurado en abril de 2026. Se trata del único establecimiento de Design Hotels™ en Croacia. Situado en el barrio de Bačvice, a pocos minutos caminando de la playa, el Palacio de Diocleciano, el paseo marítimo Riva y el puerto, este hotel apuesta por mostrar una cara mucho más auténtica de Split.

Más allá de Split: otros rincones de Croacia que merece la pena descubrir

Aunque Hvar o Dubrovnik concentran buena parte de la atención turística, Croacia guarda numerosos tesoros todavía poco conocidos.

Entre ellos destacan la isla de Mljet, donde la leyenda sitúa el refugio de Ulises; el archipiélago de Lastovo, famoso por tener algunos de los cielos más limpios de Europa; la isla de Šolta, perfecta para descubrir el Mediterráneo más auténtico; o la espectacular playa de Sakarun, una de las pocas de arena fina del Adriático.

Tampoco conviene perderse localidades como Grožnjan, conocida como la villa de los artistas; Motovun, rodeada de bosques de trufas; Ston, con la segunda muralla defensiva más larga del mundo, o el impresionante parque nacional de las islas Kornati, considerado uno de los mejores lugares de Europa para navegar entre islotes prácticamente deshabitados.

El Mediterráneo que todavía conserva su esencia

Mientras otros destinos mediterráneos continúan batiendo récords de visitantes, Croacia sigue ofreciendo algo cada vez más difícil de encontrar: tranquilidad, autenticidad y la posibilidad de descubrir lugares que todavía no aparecen en todas las guías.

Quizá por eso quienes ya conocen Grecia o Italia vuelven la mirada hacia el Adriático. Allí les esperan los paisajes que enamoraron a los productores de Mamma Mia! 2, pueblos donde el tiempo parece detenerse, aguas cristalinas y una forma distinta de entender el verano. Porque, a veces, el mejor destino no es el más famoso, sino el que aún conserva la capacidad de sorprender.