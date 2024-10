Tráiler de ‘The Brutalist’: Adrien Brody quiere su segundo Oscar en una película «monumental»

Puede que La habitación de al lado de Pedro Almodóvar terminase coronándose en el Festival de Cine de Venecia, pero en realidad la película que dejó a la crítica internacional con la boca abierta fue The Brutalist. El filme dirigido por Brady Corbet está distribuido por A24 y cuenta como principal protagonista con Adrien Brody, quien vuelve a interpretar a un superviviente del Holocausto 22 años después de su estatuilla dorada por El pianista. Un nuevo desempeño que podría volver a llevarle a la alfombra roja si los principales pronósticos sobre este drama de cuatro horas se cumplen, siendo su tráiler una breve muestra de las dimensiones colosales de lo que se antoja como la gran obra cinematográfica del 2024.

Cuando se habla de las gigantescas dimensiones del trabajo de Corbet no se trata de un tema baladí, pues la trama abarca 30 años de la vida del hombre sobre el que versa la sinopsis principal. Brody es László Tóth en The Brutalist, un superviviente judío del exterminio que llega a Estados Unidos para construir un enorme centro comunitario moderno, mientras mantiene a duras penas un matrimonio inestable con su esposa, interpretada por Felicity Jones. Ambos viajan al nuevo continente desde su Hungría natal para ser testigos de la América moderna, pero un acaudalado y misterioso cliente rico cambiará sus vidas para siempre. The Brutalist es la tercera película como director y guionista de Corbet, tras La infancia de un líder y Vox Lux: El precio de la fama, pero en realidad a este artista norteamericano lo conocimos primero como actor, participando en cintas de renombre como el remake de Funny Games de Michael Haneke, Melancolía u Oscura inocencia.

Tráiler de ‘The Brutalist’

Lo primero que llama la atención del breve adelanto publicado por A24 son los créditos y rótulos que se desplazan lateralmente, en vez de aparecer sin más sobre las imágenes. Un efecto que en cierto modo, glorifica los grandes y bellos paisajes que se pueden apreciar en este primer material promocional. En dichas letras, aparecen el nombre de los protagonistas, pero también se enmarca la palabra «Monumental». Un término repetido en varios medios de la prensa especializada para referirse a la cinta de Corbet. Por último, el nombre del largometraje aparece en grande (como no podía ser de otra forma) resaltando el nombre del autor y del VistaVision, la técnica con la que The Brutalist ha sido grabada y que permite una gran cantidad de detalle en la imagen.

A nivel visual, el tráiler nos ofrece un primer vistazo de László a América, con la icónica Estatua de la Libertad de fondo, ademas de varias vistas impresionantes de la ciudad, edificios, montañas…definitivamente el cineasta quiere contar un relato digno de las grandes películas de otro tiempo. Aparte de Brody y Jones, el elenco se completa con Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach de Bankole, Alessandro Nivola y Emma Laird, entre otros. La propuesta vuelve a reunir a Corbet con una de sus colaboradoras habituales, la directora de fotografía Lol Crawley.

No ha sido un rodaje nada sencillo

The Brutalist se rodó en Budapest y la Toscana en la primavera de 2023, después de los retrasos causados por el COVID, mediante un presupuesto de menos de 10 millones de dólares. Por tanto y como se podría prever, su rodaje no fue nada sencillo. Corbet se pasó siete años desarrollándola hasta convertirse en un drama extenso de 215 minutos que dada su duración, tendrá un intermedio. El propio director le contó a Variety, lo difícil que ha sido sacarla adelante:

«Hicimos todo los recortes que pudimos para asegurarnos de que cada centavo apareciera en pantalla. Fue un esfuerzo hercúleo y no se lo recomendaría a nadie, porque fueron años y años de trabajar básicamente gratis».

Una pretendiente para los Oscar 2025

Focus Features se encargará de distribuir The Brutalist de manera internacional, mientras que A24 hará lo propio en el territorio estadounidense. Precisamente en Estados Unidos la película llegará a las salas el 20 de diciembre, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 24 de enero del próximo 2025.

Se espera que el trabajo de Corbet tenga múltiples nominaciones en la futura edición de los Oscar, aunque para ello tendrá que competir seguramente, con otros elogiados filmes como Anora de Sean Baker, Emilia Pérez de Jacques Audiard o Cónclave de Edward Berger. Falta saber si en los tiempos que corren, una cinta de esta duración tendrá el respaldo de los académicos. Eso sí, la nominación a la Mejor fotografía y al Mejor actor protagonista para Brody parecen bastante «cantados».