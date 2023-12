Todo el mundo está hablando de esta película de HBO que está arrasando

La caída este 2023 del género superheroico parece evidente tras “la puntilla” de The Marvels en la taquilla internacional. Sin embargo, este no es un único problema de la Casa de las Ideas, sino que DC tampoco ha logrado encontrar con la fórmula para llenar las salas. De hecho, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es la única superproducción de 200 millones de dólares de presupuesto que ha conseguido obtener ganancias en este año. El caso de Detective Cómics es si cabe más grave, con los fracasos de The Flash y Blue Beetle en plena transición hacia el relevo narrativo que planea James Gunn. Sin embargo, ha sido precisamente Blue Beetle la película que de HBO que está arrasando en estos instantes a nivel de audiencia dentro de la plataforma.

Como ha pasado ya en más de una ocasión, el mercado del streaming le ha proporcionado una nueva vida a un proyecto que se hundió en la taquilla el pasado verano. Con un presupuesto de 104 millones de dólares, Blue Beetle logró recaudar 129,3 millones, una cifra que no le alcanzó para obtener beneficios. No obstante, su historia ha logrado enganchar a los suscriptores de HBO Max.

‘Blue Beetle’: Sinopsis y reparto

Lo cierto es que a pesar de haber perdido el tirón de las salas, el género sigue arrasando en el streaming cuando se convierte en un consumo del mundo de la pequeña pantalla. Esta es la sinopsis oficial de la película de HBO que está arrasando: “Jaime Reyes, recién licenciado, regresa a casa lleno de metas para su futuro, pero descubre que su hogar no está exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando este elige a Jaime como huésped simbiótico, recibe una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles que cambiarán para siempre su destino y le convertirán en superhéroe”.

El reparto de de esta cinta de HBO que está arrasando está protagonizada por la estrella de Cobra Kai, Xolo Maridueña. Después, además de la villana encarnada por Susan Sarandon, encontramos a un reparto enteramente mexicano con Adriana Barraza, Damián Alcázar, Bruna Marquezine, Elpidia Carrillo y George Lopez, entre otros.

Blue Beetle está disponible en HBO Max desde el pasado 17 de noviembre.