Tiene cuatro temporadas y es lo mejor que hemos visto: la serie de HBO de la que todos hablan

Una de las series que se ha convertido en una de las más vistas en HBO Max es Bendita paciencia (Breeders). En septiembre se estrenó la cuarta y última temporada en la plataforma de streaming y con ella termina una trayectoria de numerosas buenas críticas y seguidores fieles.

Bendita paciencia es una serie que aborda los problemas y las dificultades cotidianas de las parejas que tienen hijos y, según la sinopsis “saca a la luz la paradoja parental que demuestra que es posible querer a tu hijo hasta el fin del universo y al mismo tiempo estar tan enfadado que querrías mandarlo allí”.

La serie Bendita paciencia ha sido creada por Martin Freeman, Chris Addison y Simon Blackwell y la cuarta temporada cuenta con 10 intensos episodios. Martin Freeman y Haggard interpretan los papeles de Paul y Ally Worsley.

En esta cuarta temporada Chris Addison dirige los episodios del uno al cinco y Ollie Parsons (Man Like Mobeen) del seis al diez. Una serie emotiva y actual que se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de HBO Max.

Una pareja al borde de la separación

Los protagonistas de esta serie Paul y Ally estaban al borde de la separación cinco años antes de esta cuarta temporada. La pareja se enfrentará entonces a su mayor desafío como padres, según explica la sinopsis de la serie, “cuando Luke (Oscar Kennedy), de 18 años, revele una sorpresa durante la cena de Navidad que cambiará la vida de todos para siempre”.

También en esta temporada Ava (Zoë Athena), que ya tiene 16 años, vivirá uno de los momentos más importantes de su vida ya que conocerá y se enamorará inmediatamente de la carismática Holly (Jessie Williams). También otros dos personajes Paul y Ally seguirán intentando y fracasando una y otra vez en los nuevos desafíos a los que tendrán que enfrentarse como padres.

El reparto de la serie Bendita paciencia

El conocido actor Martin Freeman interpreta el papel de Paul y la actriz Daisy Haggard, el de Ally. También en el reparto están los actores Stella Gonet que interpreta a Leah, Oscar Kennedy a Luke, Eve Prenelle a Ava, Joanna Bacon a Jackie y Alun Armstrong.a Jim.

Bendita paciencia es una serie producida por Avalon y FX Productions para FX y Sky que es uno de los grandes éxitos en series de HBO Max junto con Juegos de Tronos, La Casa del Dragón, The Last of Us, Barry, Friends, Pose, Chernobyl y Big Little Lies, entre otras muchas.