‘The Chosen (Los elegidos)’: dónde ver la serie completa sobre Jesús que vas a devorar en Semana Santa

Al igual que sucede en Halloween o Navidad, el calendario litúrgico y la inminente fiesta clave del cristianismo también condiciona las tendencias de consumo audiovisual. En las próximas semanas, ver Ben-Hur (1959) o Los diez mandamientos (1956) volverá a convertirse en un ritual cíclico inmejorable para los amantes del buen cine. Sin embargo y por más que estos largometrajes sean obras maestras, más de medio siglo después, no podemos obviar todos aquellas historias que han actualizado la temática, convirtiéndose en nuevos tótems del subgénero bíblico. Una de ellas es por supuesto The Chosen (Los elegidos), la serie perfecta para un maratón en Semana Santa. Pero ¿cuál es el argumento de la ficción creada por Dallas Jenkins? ¿dónde podemos encontrarla en el streaming?

Estrenada en 2017, el serial es una producción financiada de forma independiente por su propio showrunner y distribuida internacionalmente por Lionsgate. Por en medio se encuentran productoras como Anfel Studios o Loaves & Fishes, aunque lo que más llama la atención del desarrollo de The Chosen es que ha sido en gran parte, producida vía crowdfunding (donaciones individuales de la gente). El impacto de audiencia con el público fue brutal e inmediato a pesar de no contar con el respaldo del circuito de premios televisivos.

El éxito de The Chosen llevó a la ejecución de cinco temporadas ideales para ver en Semana Santa. Sobre todo, porque el regreso de la sexta ronda de capítulos llegará en algún momento del presente año. Jenkins ha planificado que toda la trama termine en la séptima temporada.

¿Dónde podemos ver ‘The Chosen’, la serie ideal para la Semana Santa?

The Chosen no cuenta con el apoyo de ninguna gran major, pero el cariño del público y el interés despertado por el proyecto ha llevado a que esté presente en varias plataformas de vídeo bajo demanda. Las cinco temporadas de Los elegidos están disponibles en el catálogo de Prime Video, Movistar Plus y Acontra Plus. No obstante, aquellos que no tengan acceso a dichos abanicos de contenidos pueden verla completamente gratis a través de la web oficial de la serie.

El argumento narra la historia de Jesús desde la mirada de sus seguidores, como Mateo, Simón Pedro o María Magdalena. Mostrando a su vez, las tensiones políticas y la opresión del imperio Romano y cómo la aparición del Mesías transforma la vida de los marginados. Sabemos que la sexta temporada se centrará en la crucifixión y la séptima, en el milagro de la Resurrección.

Equilibrio entre la fidelidad evangélica y la ficción

Como en toda ficción y teniendo en cuenta que The Chosen no es obviamente un documental, el trabajo del guion se toma sus respectivas licencias en pos de la fluidez narrativa. Aun con ese hándicap, existe en ella una gran fidelidad bíblica avalada por el asesoramiento de profesores evangélicos y hasta de un sacerdote católico.

Una experiencia audiovisual entretenida, tanto para los devotos como para aquellos agnósticos que simplemente, quieran ser testigos de una gran historia.