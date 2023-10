Sofia Coppola no tiene ningún interés en volver a editar sus antiguos trabajos

Una buena parte de los cineastas de Hollywood recurren a los director’s cut (montaje del director) para reconfigurar aquellas obras que las compañías han “recortado” para una mejor distribución en cines. Este tipo de trabajos, después se vuelve a exhibir en las salas como un reclamo o directamente va a parar a ediciones coleccionistas. Estas ediciones autorales son cada vez menos frecuentes, pero en otro tiempo fueron un recurso empleado por realizadores de la talla de Ridley Scott con Blade Runner. Ahora, podríamos decir que el máximo interesado en este concepto es Zack Snyder aunque el auténtico rey del director’s cut siempre ha sido Francis Ford Coppola. Y es que al responsable de El padrino siempre ha visto sus filmes como obras de arte que necesitan ser modificadas y mejoradas a pesar del paso de los años. Una cuestión que a su hija, la también directora Sofia Coppola, no parece interesarle demasiado.

La cineasta que estrenará Priscilla este fin de semana en nuestro país, siguió los pasos de su padre tras las cámaras. Sin embargo al contrario que él, de ella no debemos esperar un montaje especial de Las vírgenes suicidas o un Lost in translation redux: “a mi papá le encanta editar sus películas y siempre dice ‘¡Puedes hacerlo!’. No tengo ningún deseo de hacerlo. Siento que son lo que son, incluso con su gordura de bebé y su torpeza, eso es en lo que estaba pensando en ese momento”.

Una obra que cambia con el tiempo

A pesar de no necesitar volver a editar sus antiguos trabajos, Coppola sí que reflexionó recientemente sobre cómo un trabajo puede cambiar a lo largo del tiempo, poniendo el ejemplo de María Antonieta. El peculiar biopic sobre la monarca francesa fue un fracaso en la taquilla, pero con el tiempo, ha conseguido tener un apasionada base de fans: “Fue un fracaso. Entonces, el hecho de que siga existiendo y que la gente hable de ello ha sido realmente satisfactorio porque se trabajó mucho en ello. Me hace feliz que ahora haya encontrado su camino y la gente lo disfrute”.

Sofia Coppola estrenará Priscilla el próximo 3 de noviembre. Un biopic centrado en la mujer que conquistó el corazón de Elvis Presley.