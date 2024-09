La serie más vista de Netflix en 2024 no es ‘Los Bridgerton’: un thriller increíble

Aunque hay series que a primera vista nos parece que han triunfado este año en Netflix y han debido ser las más vistas como Los Bridgerton o Mi reno de peluche, tras sus flamantes 4 premios Emmy, pero nos acabamos de enterar de que no podemos estar más equivocados. La más vista hasta el momento en el primer semestre de 2024 es la serie Engaños que, según el propio Netflix, ha sido vista por nada más y nada menos que 108 millones de espectadores en todo el mundo. La segunda más vista ha sido, y en esto no nos hemos confundido, la serie Mi reno de peluche de Richard Gadd que ha acumulado 88 millones de espectadores. La tercera ha sido The Gentlemen: La serie, el spin-off de la película de 2019 dirigida también por el propio Guy Ritchie, que ha llegado a la nada despreciable cifra de 76 millones de espectadores a nivel mundial.

La explicación debe ser que la miniserie Engaños no ha tenido mucha promoción y para mucho ha pasado un poco desapercibida. Pero las cifras hablan por sí solas y lo que está claro es que 108 millones de espectadores en todo el mundo. Engaños (Fool Me Once) está basada en la novela homónima de Harlan Coben y protagonizada por los actores Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar, Emmett J. Scanlan y Joanna Lumley. Un intenso thriller que solo tiene 8 episodios y que ha conquistado a muchos usuarios en Netflix.

Engaños es una original serie de intriga y suspense que se estrenó en Netflix el 1 de enero de 2024. Fue dirigida David Moore y Nimer Rashed y ha contado con Danny Brocklehurst como el guionista principal y productor ejecutivo. Esta ficción se rodó en Manchester y en el Noroeste de Inglaterra​ y las escenas de flashbacks de la protagonista en sus actividades militares fueron rodadas en Almería.​

¿De qué trata la serie Engaños?

La protagonista de esta serie es la ex soldado Maya Stern (Michelle Keegan) intenta superar la muerte de su marido, pero un día revisando las grabaciones de una de las cámaras de seguridad de su casa con la que vigila la habitación de su hija pequeña descubre que está vivo. ¿Por qué le ha mentido su marido? ¿Lo sabe alguien más? ¿Qué está ocultando la familia de su marido?

Al mismo tiempo que tiene lugar este horrible descubrimiento, sus sobrinos Abby y Daniel están intentando averiguar más sobre el asesinato de su madre y poco a poco los dos se irán dando cuenta de que los dos casos pueden estar conectados. Pronto irán tirando los tres del hilo y destaparán una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90.

La serie Engaños cuenta con un guion muy original que sorprende porque de repente cambia el rumbo y da un giro impresionante que nadie se espera. Como todas las historias de Harlan Coben esta serie mantiene a los espectadores pegados al sillón desde la primera escena. Una ficción que sorprende por su extraordinaria ambientación y la buena interpretación de su protagonista.

El reparto de esta serie de intriga

La actriz Michelle Keegan interpreta el papel de esta confusa ex soldado que no sabe qué hacer cuando descubre que su marido al que creía muerto está vivito y coleando. En cuanto al papel del marido es interpretado por el actor Richard Armitage que da vida al complejo Joe Burkett.

En el reparto de Engaños también están los actores Adeel Akhtar como Sami Kierce, Natalie Anderson como Claire Walker, Jade Anouka como Nicole Butler, Joe Armstrong como Alexander Dosman, Dino Fetscher como Marty McGreggor, Laurie Kynaston como Corey Rudzinski, Joanna Lumley como Judith Burkett, Hattie Morahan como Caroline Burkett y James Northcote como Neil Burkett.

También en el elenco de esta serie están los actores Emmett J. Scanlan como Shane Tessier, Daniel Burt como Daniel Walker, Craige Els como Coach Phil, Marcus Garvey como Eddie Walker, Dänya Griver como Abby Walker, Natalia Kostrzewa como Izabella y Adelle Leonce como Eva Finn, entre otros.

Además de haber sido vista esta serie por muchos espectadores en la plataforma de streaming Netflix, también ha contado con buenas críticas a la buena interpretación de sus protagonistas y al interesante guion. En el conocido agregador de reseñas Rotten Tomatoes se le ha dado a la serie un índice de aprobación del 75% con una calificación promedio de 5,9/10.

Si ya habéis visto series de éxito en la plataforma de streaming como las dos entregas de Monstruos y Mi reno de peluche, esta serie puede ser una buena opción para entretenerse en un maratón de fin de semana. Engaños es una serie que cuenta con un buen guion con unos giros sorprendentes y una buena interpretación por parte de sus protagonistas. Una serie que no se puede quedar escondida en el catálogo de Netflix.