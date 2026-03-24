La segunda temporada de ‘Task’ ficha a una estrella con dos Oscar: ¿cuándo se estrenará?

Todavía está en fase de preproducción, pero al igual que acaba de suceder recientemente con el seguimiento de otros proyectos exitosos como el de El secreto de la asistenta, la segunda temporada de la serie Task ya ha fichado a una nueva y oscarizada estrella: Mahershala Ali.

Estrenada en septiembre de 2025, la primera ronda de episodios de la ficción creada por Brad Ingelsby fue un triunfo rotundo de audiencia en HBO Max. A pesar de irse de vacío en el circuito de premios, Task fue una de las serie mejor valoradas del año pasado y por eso bien pronto, la plataforma propiedad de Warner (y dentro de poco de Paramount) tuvo a bien firmar una continuación en la que tanto el creador como la estrella principal, Mark Ruffalo, regresarán a sus puestos. Lo que quizás no esperábamos era que la secuela de Task fuese a poder asumir la presencia de un rostro tan relevante en la industria como el de Mahershala Ali.

La segunda temporada de ‘Task’ ficha a Mahershala Ali

Ali debutó en el cine por primera vez apareciendo en El curioso caso de Benjamin Button (2008) y en producciones que no cuajaron demasiado entre el público, como Predators (2010) o la serie Alcatraz (2012). Pero realmente el salto popular como intérprete lo dio con su personaje de Remy Danton en House of cards (2013). La aprobación final de la Academia llegó de la mano de Moonlight, la cinta que le propició su primera estatuilla dorada al mejor actor de reparto y dos años después en 2018, replicó dicho galardón en Green Book. Ambas terminaron siendo las mejores películas en los Oscar de su año.

No obstante, Task no supone la primera vez de Mahershala Ali incorporándose a una franquicia con un éxito previo. Él fue el protagonista de la tercera temporada de True Detective y apareció en la última entrega de la saga jurásica, Jurassic World: El renacer.

Según las principales informaciones compartidas por medios como Variety, en la segunda temporada Tom Brandis (Ruffalo) liderará un nuevo grupo de trabajo, pero «cuando más avanza la operación, más difícil resulta saber quién es el objetivo». En principio, Ali dará vida a Eddie Barnes, un veterano y respetado agente de la DEA de Filadelfia cuyo trabajo, entra en conflicto directo con la unidad de Tom.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Al principio fue concebida como una miniserie, pero el cariño de los suscriptores del servicio de streaming y las grandes reseñas han llevado a que desde la major, la ejecución de una continuación sea inevitable.

Con siete episodios, en la primera temporada seguíamos al personaje de Brandis dentro de una trama en la que el agente perseguía al responsable de una cadena de robos en casas de drogas de los suburbios de Filadelfia.

Todavía no existe una fecha de estreno oficial, pero se espera que Task 2 llegue a la plataforma de HBO en algún momento del 2027.