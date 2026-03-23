‘El secreto de la asistenta’ anuncia su primer fichaje estrella: es una de las mejores actrices de la actualidad

A nadie le extraña que tras el éxito de La asistenta, Lionsgate quiera avanzar cuanto antes la preproducción de su secuela directa, El secreto de la asistenta. Filme en el que Sydney Sweeney volverá a ser la nueva cara visible del proyecto contando con un fichaje de primer gran nivel para acompañarle en la esperada continuación. Nos referimos a la nominada al Oscar y estrella internacional, Kirsten Dunst.

Quizás los cinéfilos más jóvenes no la tengan tan en mente, pero hablamos de una de las pocas actrices que han logrado mantener un nivel de relevancia artística significativa, desde su temprana irrupción en la gran pantalla. La norteamericana debutó en la película episódica Historias de Nueva York (1989) y poco a poco y de manera completamente precoz, la fuimos viendo ponerse a las órdenes de cineastas como Brian De Palma o compartiendo pantalla con Tom Cruise y Brad Pitt, siendo sólo una niña en Entrevista con el vampiro (1994). Aunque quizás lo que más llama la atención es que si repasamos su filmografía encontramos todo un amalgama de autores, cintas de culto, blockbuster comerciales y ejercicios de puro slow cinema europeo. Por eso a sus 43 años, Kirsten Dunst tiene en sus currículum fílmico colaboraciones con perfiles de la talla de Sofía Coppola, Michael Gondry, Cameron Crowe, Lars Von Trier, Adam McKay, Jeff Nichols, Jane Campion, Alex Garland y por supuesto, siendo la primera M.J. de la franquicia cinematográfica de Spider-Man.

Así, en esa combinación de historias autorales y superproducciones no es de extrañar que ahora, la actriz opte por participar en la adaptación de la segunda novela de la saga superventas escrita por Freida McFadden. No obstante ¿a quién dará vida y de qué trata este seguimiento al que todavía le quedarían por delante otras dos hipotéticas versiones audiovisuales?

Kirsten Dunst es el gran fichaje de ‘El secreto de la asistenta’

Por lo que conocemos sobre el papel, en El secreto de la criada la protagonista Millie (Sweeney) comienza a trabajar como ama de llaves para una mujer a la que nunca tiene permitido ver, sólo para terminar descubriendo una verdad que amenaza revelar secretos todavía más oscuros que los suyos.

En la nota de prensa que anunciaba la incorporación de Kirsten Dunst, la presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, celebró la participación en la secuela de la nominada a la estatuilla dorada por El poder del perro (2021): «Es un privilegio llevar a la pantalla la siguiente entrega de La asistenta con Kirsten Dunst. Es un icono. Su trayectoria refleja una extraordinaria versatilidad y valentía. Junto a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece».

En principio, Dunst dará vida a la antagonista de este capítulo de la vida de Millie. La actriz tiene por delante un 2027 comercialmente prometedor, pues del mismo modo aparecerá también en Una película de Minecraft 2.

¿Cuándo se estrena ‘El secreto de la asistenta’?

La asistenta logró recaudar las pasadas Navidades casi 400 millones de dólares en todo el mundo, así que es bastante probable que con la secuela, Lionsgate quiera hacer lo propio. Seguramente podamos verla en la cartelera navideña de 2027.