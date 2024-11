El público le levanta el pulgar a ‘Gladiator II’: la secuela arrasa en la taquilla

Desde Paramount Pictures respiran aliviados tras el gran resultado de Gladiator II en la taquilla mundial. Se esperaba en parte, que la secuela tardía tendría un buen desempeño en el box office, pero por otro lado existía cierta preocupación en torno al elevado presupuesto del titánico proyecto. Unos 300 millones de dólares provocados por un incendio en el set y por la paralización del rodaje con motivo de la huelga de actores. En ese punto y bajo el foco de dicho handicap, la cinta protagonizada por Paul Mescal necesitaba tener un buen arranque en su primer fin de semana, pues la producción necesitará alcanzar al menos los 600 millones de dólares en todo el mundo si quieres terminar siendo un negocio rentable. Dicho y hecho, miles de espectadores en todo el mundo pensaron en el Imperio Romano el pasado fin de semana y concretamente en España, no presenciábamos unos resultados económicos de tal calado desde el fin de semana de «Barbenheimer».

De esta forma, el regreso al Coliseo ha supuesto el mejor fin de semana en la recaudación patria del año, aparte de ser el segundo mejor estreno en nuestra cartelera, con una recaudación de 5 millones y medio de euros. Gladiator II, únicamente se ha quedado por detrás de Del Revés 2, pero aún así forma parte de una jornada de novedades que ha traído un total de 9 millones de euros y superando el millón de personas que han escogido asistir a las salas como plan de ocio predilecto desde el pasado viernes 15. Por si dichos datos no fuesen per se un oasis en una empobrecida tendencia dentro del mercado de la exhibición, al mes de noviembre todavía le quedan grandes blockbusters comerciales de la talla de Wicked y Vaiana 2. En su máxima competencia directa, ni Red One, ni Robot salvaje han logrado remontar lo suficiente la espectacular herencia de Máximo Décimo Meridio. Aunque el largometraje de animación de Dreamworks, seguramente termine de lleno en el Top 10 de películas más vistas dentro de nuestras fronteras. El apunte negativo lo da el hecho de que el resto de novedades no han logrado unos buenos resultados.

‘Gladiator II’ en la taquilla internacional

A nivel global, Gladiator II consigue cómo no, un éxito exponencial a lo visto en España . Debutando con una recaudación de 87 millones de dólares en 63 mercados, el increíble resultado supone la mejor marca internacional para una película de Paramount Pictures con clasificación R. Pero resulta más victorioso si cabe el récord en la marca personal del realizador británico. El filme supone un hito económico en su carrera, superando lo recaudado internacionalmente en producciones anteriores como Marte o la primera Gladiator.

Más allá de ser una simple secuela, Gladiator II funciona como un homenaje que replica casi a modo de remake, el camino épico y vengativo que ya recorrió el personaje interpretado por Russell Crowe. Y, para activar a la audiencia, la renovación del casting no podía resultar más atractiva para el nuevo target. Por un lado, porque a la estrella del cine independiente Paul mescal, le acompaña el veteranísimo ganador de dos premios de la Academia Denzel Washington. Por otro, porque en el elenco tiene una gran presencia la figura de Pedro Pascal y la de la estrella de Stranger Things, Joseph Quinn.

En la repartición económica de la distribución de la continuación, encontramos 11,4 millones recaudados en Reino Unido y 10,3 millones de dólares logrados en Francia. En el cada vez más utilizado formato IMAX, Gladiator II generó 7 millones de dólares en 453 pantallas.

¿Conseguirá mantener el ritmo?

Nadie puede negar los grandes resultados de Gladiator II en su primer fin de semana. Pero existen bastantes dudas sobre si la proyección a futuro en cines no disminuirá lo suficiente, debido a un boca a boca sobre la calidad general de la película que no parece haber convencido a una gran parte del público. No obstante, mantiene un 75% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

En la próxima taquilla de diciembre llegarán otras superproducciones esperadas, como El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim, Sonic 3 o Mufasa: El rey león. Del mismo modo, tendremos algunas de las futuras candidatas a los Oscar de 2025: Emilia Pérez y Cónclave.

Gladiator II está disponible en cines desde el pasado 15 de noviembre. Lo más probable es que después pase al mercado de alquiler del vídeo bajo demanda y por último, entre en el catálogo de SkyShowtime.