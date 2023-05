Primeras reacciones a ‘Elemental’: la nueva propuesta de Pixar

Ha llovido mucho desde que el Festival de Cannes fuese únicamente un certamen para potenciar el cine de autor europeo. Ahora, los premios más prestigiosos del cine francés sirven también como un escaparate para producciones mainstream como ya pudo verse el año pasado con Top Gun: Maverick o en esta edición con Indiana Jones y el Dial del destino. La última en sumarse esta moda ha sido Pixar y su nueva propuesta animada, Elemental. La cinta fue la última proyección (fuera de concurso) de una edición llena de títulos y gracias a ello, ya tenemos las primeras reacciones de la crítica internacional.

#Elemental feels like a dupe of Zootopia, borrowing too much from the Disney hit. The messaging is very heavy handed. Its co-opting of a general immigrant story feels clumsy. Still, it’s beautifully animated and the score is magical. A lot to love, but not perfect. #Cannes2023 pic.twitter.com/3KLK9LFzK4

— therese lacson • 宋蕾蕾 (@bamfpire) May 27, 2023