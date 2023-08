Primer tráiler de ‘The Kill room’: Uma Thurman y su hija Maya Hawke, juntas en una película

Por fin podemos echar un primer vistazo al tráiler de The Kill Room, un thriller de humor negro que supone dos reuniones muy especiales. La primera es el reencuentro de Samuel L. Jackson y Uma Thurman, casi 30 años después de Pulp Fiction. El segundo y quizás más especial para los millenial es que esta es la primera historia en el que la actriz de Kill Bill y su hija Maya Hawke, coinciden en un reparto.

La historia de The Kill Room nos trae a Jackson y a Joe Manganiello, quienes interpretan a un jefe criminal y a su sicario criminal, quienes accidentalmente ingresan sin esperarlo en un mundo que también es bastante despiadado y oscuro: el mundo del arte. De esta forma, al asociarse con la dueña de una galería de arte, encarnada por Thurman, este trío se embarca en un sistema de lavado de dinero, con varias personas haciendo fila para comprar unas pinturas que distan mucho de ser la panacea del arte contemporáneo. Sin embargo, esto les permite mover y lavar millones de dólares, sin atraer la atención de las autoridades policiales.

Desafortunadamente, las cosas se complican cuando el arte que crea el asesino se convierte en una auténtica sensación en la vanguardia de la noche a la mañana, amenazando drásticamente su operación. Para más inri, la dueña de la galería se entera que estos criminales con los que está comenzando a hacer negocios, están involucrados en un asesinato. Nicol Paone, director de la cinta, habló recientemente de la ilusión que le producía como cinéfilo reunir a ambos actores:

“Llegar a hacer The Kill Room, un guion ya increíble, con Uma Thurman y Samuel L. Jackson está más allá de mis sueños más salvajes. Cada momento que están en la pantalla, son tanto envidiables como llamativos. Les estoy eternamente agradecido a ambos por decir que sí, y estoy emocionado de darle vida a esto”.

Distribuida por Front Row Filmed Entertainment, The Kill Room llegará a los cines norteamericanos el próximo 29 de septiembre, mientras que en Europa todavía no tiene una fecha de salida oficial. No será la única colaboración de Hawke con sus progenitores, ya que esta también se ha puesto a las órdenes de su padre Ethan Hawke en Wildcat, cinta que llegará a las salas entre finales de 2023 y principios de 2024.