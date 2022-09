Primer trailer de ‘I Wanna Dance With Somebody’: Whitney Houston es «La Voz»

La tendencia de Hollywood creando biopics musicales no parece tener frenos. Todo comenzó con Bohemian Rhapsody. La historia de ascensión de Freddy Mercury fue una lucrativa producción y una pieza elogiada por la crítica, hasta el punto que su protagonista Rami Malek, se llevó el Oscar a mejor actor en 2019. Después llegaría el Rocketman de Elthon John y recientemente Elvis, sin duda la visión más taquillera. Ahora le ha tocado el turno a Whitney Houston y I Wanna Dance With Somebody ya tiene su primer tráiler.

Por lo que se puede apreciar en el adelanto, I Wanna Dance With Somebody repasará la carrera profesional de Whitney Houston desde sus inicios, descubierta por el presidente de Arista Records Clive Davis, hasta el éxito mundial gracias a ser considerada por muchos como la voz de toda una generación. Este biopic, como la mayoría, pretende mostrarse como un homenaje emotivo a la figura que quiere retratar, cayendo seguramente en un exceso de amabilidad contando la historia. Dirigida por la actriz y cineasta Kasi Lemmons (Harriet: En busca de la libertad), la visa de “la voz” aparecerá representada por el rostro de Naomi Ackie, actriz que hemos visto en series como Master of None y The End of the F***ing World. En el campo del cine, Ackie ha estado presente en Star Wars: El ascenso de Skywalker. La fórmula del éxito para que I Wanna Dance With Somebody triunfe parece a priori sencilla y por ello, Sony Pictures ha contratado a Anthony McCarten, el guionista de Bohemian Rhapsody.

El reparto principal se completa con Tamara Tunie (Cowboy Bepop), quien interpreta a la madre de Houston, Clarke Peters es el padre (Fundación) y a Ashton Sanders (Moonlight) encarnando a Bobby Brown, el cantante y compositor con el que estuvo casado. La guinda del pastel la pone Stanley Tucci, caracterizado para dar vida a Davis, el mentor y descubridor de la cantante.

Whitney Houston vendió más de 170 millones de discos en todo el mundo y de la misma forma, siempre estuvo reconocida por todas las categorías de premios de su tiempo, estableciéndose de hecho, como la artista femenina más premiada de la historia. Aparte de su carrera musical, fue además la protagonista de El guardaespaldas junto a Kevin Costner, uno de los títulos más taquilleros del cine de los 90. I Wanna Dance With Somebody llegará a los cines de todo el mundo el próximo 21 de diciembre.