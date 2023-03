La película del videojuego ‘Five Nights at Freddy’s’ ficha a la actriz Elizabeth Lail

Las adaptaciones al cine del mundo de los videojuegos están viviendo una etapa dorada, gracias en gran medida al éxito de producciones como las dos entregas de Sonic, la serie Arkane de Netflix o la reciente The last of us de HBO. Ahora, el productor de cine de terror Jason Blum, prepara el traslado a la gran pantalla del juego Five Nights at Freddy’s y para ello, acaba de añadir a su elenco a Elizabeth Lail.

La actriz es conocida sobre todo por aparecer en la serie You de Netflix, aunque recientemente la hemos podido ver en Mack and Rita junto a Diane Keaton y en Gonzo Girl, la historia de Patricia Arquette que está coprotagonizada por Willem Dafoe. El sello de Jason Blum, Blumhouse, parece la producción ideal para representar al videojuego, ya que la productora es la responsable de fenómenos audiovisuales recientes como The Black Phone o Megan y franquicias de la talla de La purga y Sinister.

¿Cuál es el argumento de ‘Five Nights at Freddy’s’?

El videojuego Five Nights at Freddy’s es una de las historias de terror más populares dentro de las consolas en los últimos años, siendo viral en gran medida por las reacciones con las que youtubers y streamers reaccionaban a sus sustos. Pero, ¿de qué va esta oscura historia desarrollada por Illumix y Maximum Games?

Five Nights at Freddy’s cuenta la historia de un guardia de seguridad llamado Mile Schmidt (Josh Hutcherson), el cual trabaja en una pizzería llamada Freddy Fazbear’s Pizza. Hasta aquí todo podría parecer bastante normal, pero en realidad los animatrónicos animales del restaurante cobran vida durante la noche, causando una auténtica carnicería de caos y de destrucción. Aparte de Hutcherson y Elizabeth Lail, Blumhouse ya confirmó en el elenco a nombres como Matthew Lillard, Kat Conner Sterling y Mary Stuart Masterson. El juego se lanzó por primera vez en 2014 y desde entonces se ha convertido en una auténtica franquicia de medios, incluyendo seis secuelas y cinco libros, aparte de su futura adaptación a la gran pantalla.

El rodaje comenzó el pasado 1 de febrero y se espera que concluya el 6 de abril. Five Nights at Freddy’s todavía no tiene una fecha de estreno, pero se espera que llegue a los cines cerca del mes del próximo Halloween.