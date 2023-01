Netflix ya desarrolla una secuela de ‘El monstruo marino’

Chris Williams, el director responsable de El monstruo marino, ya trabaja con Netflix en una secuela. La noticia surge después de que supiésemos gracias a THR que el realizador ha firmado un acuerdo general con el servicio de streaming para quedarse dentro de la compañía, creando y dirigiendo nuevas historias exclusivas para la empresa de Ted Sarandos. Todavía es demasiado pronto para conocer detalles sobre su trama, pero se espera que la historia continúe las aventuras de del navegante Jacob Holland (Karl Urban) y su hija recién adoptada Maisie Brumble (Zaris-Angel Hator).

El anuncio de la secuela, aunque haya podido sorprender a una parte del público, no es una revelación tan anodina si pensamos en que el 2022 fue un año tremendamente competitivo en el terreno de la animación para Netflix. Por un lado por el regreso de Henry Selick (Pesadilla antes de navidad) al stop-motion con Wendell & Will y por otro, con la celebrada versión del Pinocho de Guillermo del Toro (también en Stop-motion). Sin embargo, esas tres grandes rivales que la propia corporación ha puesto enfrentadas en una misma temporada, ha tenido a El monstruo marino como la auténtica ganadora, convirtiéndose en el largometraje de animación más visto dentro de Netflix en los primeros 28 días. Por si esa cifra no fuese lo suficientemente implacable, el filme de aventuras de Williams se mantuvo en el TOP 10 de contenido más visto durante 40 días consecutivos en más de 30 países distintos.

Williams es uno de los directores más exitosos en el terreno de la animación. De la mano de Disney y Pixar estuvo nominado a Mejor película animada por Bolt en 2009 y en 2015, se alzó con el Oscar gracias a Big Hero 6. Estatuilla que se llevó en esa edición frente a dos grandes rivales de estudios diferentes como El cuento de la princesa Kaguya y Cómo entrenar a tu dragón. Del mismo modo, se espera que “la gran N roja” tenga su adaptación del cuento de Carlo Collodi y El monstruo marino entre las serias candidatas a los Oscar 2023. Más si tenemos en cuenta que producciones como Lightyear no han calado nada ni en el público ni con la crítica internacional.

Tendrán que pasar algunos meses para que podamos conocer cómo se desarrollará la secuela de El monstruo marino, pero de seguro que tanto Williams como el servicio de streaming quieren acelerar la continuación de estas fantásticas aventuras de alta mar.