La miniserie de Netflix que ficha uno de los protagonistas de ‘Anatomía de Grey’: es la más sensual y adictiva

En ocasiones series por las que nadie apostaba nos da la sorpresa y se convierten en las más vistas. Esto es lo que ha pasado con la serie italiana Engaño que se ha convertido en la serie más vista en la plataforma de streaming Netflix. Una intensa ficción dramática de solo seis episodios que se estrenó el 9 de octubre y que está inspirada en la miniserie Gold Digger. Cuenta la historia de una mujer de 60 años que se enamora de Elia, un hombre mucho más joven que ella, y decide arriesgarlo todo por su relación. Gran parte de su éxito es que el protagonista es el actor Giacomo Gianniotti que es conocido por interpretar al doctor Andrew DeLuca en la conocida serie Anatomía de Grey y la serie Desde cero también en la plataforma de streaming Netflix. La serie Engaño ha sorprendido a los usuarios de Netflix al convertirse por sorpresa en una de las más vistas.

La serie Engaño ha sido dirigida por Pappi Corsicato y es una buena opción para los amantes del drama que estén interesados en las historias que abordan la complejidad del amor y cómo las mujeres maduras pueden convertirse en personas vulnerables que pueden ser engañadas. Gabriella, la protagonista de esta serie, se enamora Elia y descubre de nuevo el amor y la pasión. Pero, para poder vivir tranquila tendrá que ver si este hombre tiene alguna intención oculta respecto a su fortuna.

¿Qué ocurre en la serie Engaño?

La serie cuenta la historia de Gabriella, una elegante mujer de 60 años que posee un hotel de lujo en la Costa Amalfitana y vive una vida tranquila y sin sobresaltos. Todo cambia para ella cuando un día conoce a Elia, un hombre soltero y encantador bastante más joven que ella.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Gabriella posee un hotel de lujo en la Costa Amalfitana. Es una elegante sexagenaria orgullosa de serlo y consciente del papel que desempeña. Sus tres hijos ya son adultos y la vida ya no le depara muchas sorpresas… hasta que conoce a Elia. Es un tipo encantador, vital y libre que tiene la misma edad que su hijo mayor y que ejerce en ella una fascinación irresistible, pero también ambigua y aterradora. Pese a la diferencia de edad, Gabriella se redescubre como mujer y como amante, y está dispuesta a arriesgarlo todo por Elia, incluso su relación con sus hijos y la herencia familiar».

Gabriella descubrirá que Elia vive en un barco que compró el día que llegó a la costa. Amelia va cayendo en sus redes ya que se siente amada por primera vez en mucho tiempo. Después de varias citas, Gabriella presenta a Elia a su familia y no tendrán la reacción que ella esperaba. Los hijos de Gabriella comienzan a desconfiar de Elia e intentan protegerla ya que creen que Elia está interesado solamente en la fortuna de su madre.

El reparto de esta serie dramática

La actriz Monica Guerritore interpreta el papel de Gabriella, la protagonista. A esta conocida actriz italiana la conocemos por su papel junto a Marcello Mastroianni en el Signore e signori, buonanotte (1977) y en la película The Dark Side of Love (1984). También la hemos visto en ficciones como Emboscada, San Agustín y La veneciana.

El papel del joven y encantador Elia lo borda el actor Giacomo Gianniotti al que hemos visto en ficciones como Diabolik: ¡Ginko al ataque!, The Secret Life of Marilyn Monroe y The Cuban. Su papel más conocido es el del doctor DeLuca en la serie Anatomía de Grey.

El actor Emanuel Caserio interpreta el papel de Stefano Vasari, el hijo mayor de Gabriella y el cual duda de las intenciones de Elia. La actriz Dharma Mangia Woods da vida al personaje de Giulia Vasari, la segunda hija de Gabriella que es una famosa influencer que no quiere perder a sus seguidores. El actor Francesco Del Gaudio interpreta el papel de Nico Vasari, el hijo menor de Gabriella.

Además, en el reparto de la serie Engaño están los actores Denise Capezza (Gomorra) como Marina Serra, Fabrizia Sacchi como Delia, Sandra Ceccarelli como la madre de Elia y Geppy Gleijeses como Mario Vasari, el exmarido de Gabriella. También participan en la serie los actores Raffaella Rea como la abogada y Antonio Ferrante como el director del hotel.

Si os ha gustado esta serie dramática, os recomendamos también Una aventura en Marruecos (2024) en la que se cuenta la historia de una novelista que en un idílico retiro de escritores en Marruecos se enamora de un hombre más joven. Una serie protagonizada por los actores Laura Dern y Liam Hemsworth). La protagonista entabla una inocente amistad que se convierte en una tórrida relación que cambiará para siempre sus vidas.