La miniserie más tierna de Netflix para hacer un plan en familia el fin de semana

Las ficciones de animación están revolucionando las series para niños y también para adultos. El pasado 21 de octubre la plataforma de streaming Netflix estreno la serie de animación ONI: La leyenda del dios del trueno. Una tierna, colorida y encantadora miniserie de animación japonesa que es perfecta para hacer un plan en familia el fin de semana.

Tonko House y el director Daisuke Tsutsumi han utilizado en ONI: La leyenda del dios del trueno la técnica del stop-motion y unos diseños muy originales y creativos para esta serie de animación. Esta miniserie ha sido escrita por Mari Okada a la que conocemos por Maquia: When the Promised Flower Blooms y Dragon Pilot: Hisone and Masotan.

La protagonista ONI: La leyenda del dios del trueno, esta serie de animación que se puede ver en Netflix, es una valiente niña que vive rodeada por un mundo místico de dioses y espíritus japoneses y decide seguir los pasos de su misterioso padre y encontrar sus verdaderos poderes. Onari tendrá que descubrir si tiene el poder para proteger su pacífica aldea de la presencia invasora del misterioso «Oni» que amenaza a su pueblo.

Encontrar sus poderes

La protagonista de esta serie de animación Onari vive en un pueblo en el que todos sus habitantes han tenido en algún momento algún poder especial. El problema es que ella todavía no sabe cuál es el suyo y sueña todos los días con que este se manifieste y poder convertirse en una gran heroína para su pueblo.

Como explica la sinopsis de Netflix: “En un mundo poblado por los excéntricos dioses y monstruos de la mitología japonesa, la impetuosa Onari —hija de una de estas deidades— tiene muy claro que quiere emular las gestas de los héroes de antaño… aunque aún no sepa cuáles son sus poderes. Cuando los Oni, unos seres misteriosos que desafían a los mismísimos dioses, amenazan la tranquilidad de su pueblo, ¿tendrá lo que hace falta para enfrentarse a ellos?”.

Pronto descubrirá que la amenaza del pueblo Kami es real ya que se preparan defenderse de los monstruos. Onari descubrirá que su padre Naridon es un dios del trueno y comenzará a entrenarse para defender a su pueblo de este peligro inminente.

ONI: La leyenda del dios del trueno es una miniserie de animación muy original para todas la edades y perfecta para disfrutar en familia este fin de semana. Una serie que apuesta a través de la historia de los Kami y la descripción de sus poderes y su modo de vida por la defensa de las tradiciones y la importancia del pasado.