Es la mejor serie de Max y acaba de volver con su segunda temporada: la vas a ver en un día

Uno de los estrenos más esperados de este año es la segunda temporada de The Last of Us en la plataforma de streaming Max. Sus seguidores llevan desde 2023 , cuando se estrenó la primera entrega, aguardando los nuevos episodios de esta serie de acción y suspense. En esta ocasión se han reducido el número de episodios ya que la primera temporada constó de 12 y ésta solo tiene 7 con una duración media entre 40 y 60 minutos. Estos nuevos episodios están centrados en los eventos del segundo videojuego de esta conocida saga en la que sus protagonistas se siguen enfrentando a los infectados por el Cordyceps. De nuevo volveremos a ver al actor Pedro Pascal en la piel de Joel Miller y a la actriz Bella Ramsey como Ellie Williams y sufriremos con ellos todas sus desventuras. El primer episodio de esta nueva temporada se emitirá el 14 de abril y el resto se estrenarán semanalmente hasta el próximo 26 de mayo.

En esta segunda entrega de The Last of Us sus dos protagonistas Joel y Ellie han logrado integrarse en la comunidad de la localidad de Jackson. Allí vivirán nuevas aventuras y tendrán que superar un gran número de obstáculos. Esta segunda entrega de esta serie de acción contará con nuevos personajes como Gina, la mejor amiga de Ellie en Jackson, Gail es la terapeuta de Joel, Noah Lamanna como Kat la exnovia de Ellie, Manny, uno de los soldados de Isaac y Jesse que es uno de los pilares de la comunidad de esta localidad.

Los seguidores de esta serie están de enhorabuena porque, además, HBO ya ha confirmado la renovación de esta original serie para una tercera temporada que podremos ver previsiblemente en Max, aunque todavía no se sabe la fecha definitiva. Los primeros comentarios sobre la segunda temporada son bastante positivos y eso que va a ser muy complicado sorprender a los espectadores como lo hizo la primera temporada que se estrenó en 2023.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de The Last of Us?

Lo primero tenemos que advertir a los que no habéis visto la primera temporada que si siguen leyendo se pueden encontrar con varios spoilers. La primera entrega de The Last of Us terminó con Joel y Ellie acercándose al refugio de supervivientes de Jackson. Los dos habían realizado una complicada y angustiosa travesía por el país que terminó en el hospital. En ese momento Ellie estaba dispuesta a sacrificarse a las Luciérnagas para encontrar una cura al brote. Como pudimos ver en el último episodio, Joel logró al final salvar a Ellie enfrentándose a cualquiera que se pusiese en su camino y los dos juntos siguen con su travesía.

En la segunda temporada hay un salto temporal de cinco años y Koel y Ellie están viviendo bastante tranquilos en la localidad de Jackson. Joel se ha convertido en un líder comunitario de esta localidad, trabaja junto a su cuñada María y ha comenzado a asistir a terapia con Gail. Ellie ahora es una joven agente de policía que vive en el garaje de Joel y ha conseguido ocultar a todos los que la rodean su inmunidad.

El reparto de la segunda temporada de esta original serie

Los siete nuevos episodios están protagonizados de nuevo por los actores Pedro Pascal que interpreta al valiente Joel Miller y Bella Ramsey a la compleja adolescente Ellie Williams. Además de los protagonistas, repiten en esta segunda temporada de la serie los personajes de Maria (Rutina Wesley) y Tommy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, los cuales son los líderes del pueblo de Jackson.

En la segunda entrega entran en la serie nuevos personajes como Abby (Kaitlyn Dever), Gail (Catherine O’Hara), Dina (Isabela Merced), Manny (Danny Ramirez), Isaac (Jeffrey Wright) o Nora (Tati Gabrielle), entre otros. Entre todos los nuevos personajes destaca el de Abby que será la antagonista en esta nueva temporada y conquistará a los espectadores por su traumática historia y su objetivo de vengar a un ser querido con la ayuda de un equipo de personas que la apoyan y la intentan ayudar.

En cuanto a los demás nuevos personajes que aparecen en esta segunda entrega de The Last of Us: Dina es la mejor amiga de Ellie en Jackson que logra conquistar el corazón de Ellie, Gail es la terapeuta de Joel en Jackson, Isaac es el silencioso y poderoso líder de un gran grupo de milicias, Jesse es una de las personas con más poder en Jackson, Kat es la exnovia de Ellie que también vive en Jackson y Manny, que es uno de los leales soldados de Isaac que se une a Abby en su misión.

En suma, la segunda temporada de The Last of Us va a sorprender a todos los seguidores de la serie en Max y del famoso videojuego y seguro que se convertirá en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming. Una serie que para muchos es la mejor de Max en la actualidad.