Llega a Netflix la miniserie más escalofriante: una temporada y basada en hechos reales

El true crime se ha convertido en el género favorito de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. Normalmente el creador analiza un crimen real desde una perspectiva determinada e intenta recopilar todos los detalles del mismo gracias a los testigos y otras personas que intervinieron en el caso. Lo más habitual es que estos crímenes sean asesinatos, pero también pueden ser secuestros o desapariciones. Netflix acaba de estrenar una miniserie documental que se está convirtiendo en una de las favoritas de muchos usuarios en todo el mundo: El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable. Una interesante miniserie documental que solo tiene 5 episodios, está dirigida por Gianluca Neri e intenta analizar este caso mediante testimonios, dramatizaciones, entrevistas exclusivas y material inédito. Esta miniserie según FlixPatrol, ya se ha situado en todo el mundo en el Top 10 de Netflix y seguro que va mejorando su posición este verano.

La serie documental El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable (El Caso Yara: Oltre ogni ragionevole dubbio) analiza la trágica historia de Yara Gambirasio, una chica de trece años que desapareció la noche del 26 de noviembre de 2010 en la localidad italiana de Brembate di Sopra. Ya desapareció mientras iba a practicar gimnasia rítmica a un lugar que estaba a solo 800 metros de su casa. Tres meses después el cuerpo de Yara apareció a 16 kilómetros del lugar de su desaparición Este caso conmocionó a la sociedad italiana y se convirtió en todo un espectáculo mediático.

El caso Yara Gambirasio en Netflix

La desaparición y la muerte de Yara Gambrino mantuvo en vilo a la opinión pública italiana durante muchos años. La autopsia concluyó que la niña había sido golpeada y apuñalada en varias ocasiones, pero no habían abusado sexualmente de ella. También se encontraron manchas en la ropa deshilachada de la joven en las que se descubrió ADN de una persona a la que los investigadores llamaron “Hombre Desconocido número 1”. Como lo investigadores no tenían otras pruebas de las que tirar decidieron encontrar al asesino de Yara a través del ADN y tomaron muestras genéticas de casi 22.000 personas.

Esta investigación exhaustiva del ADN les llevó a un sospechoso: Massimo Giuseppe Bossetti, un padre de tres hijos de 43 años de Lombardía. El ADN de este se confirmó tras una prueba de alcoholemia aparentemente rutinaria, que se realizó específicamente con la intención de obtenerlo para poder hacer la investigación. Este hombre fue detenido y al final el 1 de julio de 2016 la Corte d’Assise de Bérgamo le condenó a cadena perpetua. Aunque siempre se declaró inocente, en julio de 2017, la Corte d’Assise d’Appello di Brescia confirmó la sentencia y en octubre de 2018, el Tribunal de Casación confirmó esta condena.

Además de este descubrimiento, el análisis del ADN llevó a los investigadores destapó algo desconocido incluso para la familia del sospechoso: Guiseppe Bosetti era el hijo ilegítimo de un hombre que había muerto en 1999. Estaba claro que la madre del “Hombre Desconocido número 1”, había mantenido relaciones con un conocido conductor de autobús de la pequeña localidad italiana a finales de los años sesenta.

Los medios de comunicación se hicieron eco de esta otra noticia colateral que sorprendió a los habitantes de ese pequeño pueblo. Hay que tener en cuenta que todavía vivían en el pueblo las dos familias y algunos se enteraron de un día para otro de que tenían un hermanastro y que había sido acusado de ser el responsable de un asesinato tan atroz. Al final el organismo de control de la privacidad de Italia tuvo que criticar a los medios de comunicación por filtrar noticias del supuesto romance.

Una serie documental minuciosa

La serie documental El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable intenta reconstruir la investigación de la desaparición de la niña sacando a luz detalles sobre lo que ocurrió gracias a los testimonios de personas cercanas al caso. Uno de sus grandes logros es haber entrevistado por primera vez al propio Bossetti y su esposa Marita, que da su versión de los hechos.

Esta serie no solo analiza los que ocurrió durante las investigaciones, sino que también se hace eco de los errores y las reticencias que se tuvieron sobre los métodos de investigación utilizados. De hecho, algunas personas no confiaban en el trabajo de la justicia en un caso tan mediático. En sinopsis oficial de Netflix se comenta: “¿Podrán la gran cobertura mediática y la presión política permitir que el juicio concluya con un veredicto en el que no quepan dudas?”.

Esta miniserie documental es una buena opción para todos los fans de los true crime. Sorprende por la cantidad de testimonios de personas relacionadas con el caso a las que se entrevista y las reconstrucciones de lo que sucedió. Una buena opción para los que están buscando una docuserie entretenida para las tardes aburridas del verano.