Puñales por la espalda 2, la continuación de los casos del Detective Benoit por la que Netflix pagó una millonada a Rian Johnson ya se encuentra en pleno rodaje. Se espera que se estrene a lo largo del 2022 en la plataforma de streaming, aunque seguramente también opten por estrenarla en cines para optar a la temporada de grandes premios, ya que no olvidemos que la primera entrega estuvo nominada al mejor guion original de los Oscar del 2019. Por el contrato firmado por la compañía, aparte de la historia que se encuentran rodando actualmente, también habrá una tercera parte en el futuro. De esa no sabemos todavía nada, pero hace unos meses pudimos reunir toda la información que teníamos, elaborando teorías acerca del caso con el que podría toparse el personaje al que interpreta Daniel Craig. Lo que nadie se esperaba es que Ethan Hawke, del cual no se había notificado su presencia en el film, apareciese finalmente en Puñales por la espalda 2.

Esto lleva a dos posibilidades principales; la primera que el papel de Hawke sea un cameo insignificante y la segunda, que sea tan importante como para ocultarlo. Coincidencia o no, parece que el director quiera jugar con la prensa y fans, ocultando la información necesaria para no revelar nada que pueda opacar el misterio de su nuevo caso. La película se está filmando en Grecia, desconocemos si el caso de Benoit será todo en el extranjero o se trata de un misterio en medio de un crucero (esta idea podría ser muy divertida). Pero centrándonos en el tema, en la imagen puede verse a Hawke, Madelyn Cline y Dave Bautista en una playa. Hawke lleva una extraña pistola con la que apunta a Batista, mientras que este parece estar gritando al 4 veces nominado al Oscar.

Un reparto increíble con ¿la misma fórmula?

Un de las principales características que daban valor a la primera entrega fue cómo Johnson dio la vuelta a las típicas historias detectivescas que hemos podido ver con personajes como Sherlock Holmes o Hercules Poirot. En estas historias la figura del detective siempre va un paso por delante del espectador, sin embargo en Puñales por la espalda todos conocíamos la complejidad del caso, mientras observábamos cómo Benoit comenzaba a resolverlo. Lo que será imposible de descifrar es si esta característica se repetirá por parte del director en Puñales por la espalda 2 o si dará un giro todavía mas novedoso a la trama.

El elenco, incluido ahora Hawke en el reparto es todavía más espectacular: Daniel Craig,Dave Bautista, Edward Norton, Kate Hudson, Madelyn Cline, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Janelle Monae y Leslie Odom Jr.