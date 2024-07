‘How to Have Sex’: ¿dónde se puede ver la nueva película que habla del consentimiento sexual?

A lo largo de la historia la perspectiva del cine sobre ciertos temas ha ido cambiando, adecuándose a los valores y preocupaciones del momento. Una perspectiva que suele mirar positivamente hacia el futuro, a pesar de que a veces se peque de un revisionismo sin sentido con ciertos resquicios de una severa miopía histórica. Dentro de todas estas transformaciones, la representación del sexo en la gran pantalla ha sido siempre un debate recurrente. Una especie de caja de Pandora que, en contra de lo conocido por la mitología, se ha abierto y cerrado en varias ocasiones. Desde la censura hasta el propio puritanismo autoimpuesto. Por supuesto, también ha cambiado la manera en la que se representa el sexo en un cine adolescente donde será ya poco probable ver una nueva American Pie, al menos como la conocimos a finales de los 90. Sea esto algo bueno o malo (o quizás ninguno de los dos), la realidad de esa nueva representación del consentimiento sexual puede verse reflejada a la perfección en How To Have Sex, la aplaudida cinta británica del pasado 2023 que ya está disponible en el streaming.

How To Have Sex fue en realidad el debut en la dirección para Molly Manning Walker, quien hasta entonces había cimentado su carrera como directora de fotografía en producciones anglosajonas como Blue Weekend o Scrapper. Antes de esto, sus labores como directora se habían centrado en dirigir dos cortometrajes; The Forgotten C y Good Thanks, You? A pesar de ser un título del pasado año, en realidad la producción de Film4 llegó a las salas españolas el 15 de marzo del presente 2024. Bajo sus logros, venía precedida de unas críticas excelentes y el premio a la Mejor película en la Sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes. Aparte, contó con 3 nominaciones a los BAFTA británicos.

¿De qué trata ‘How to Have Sex’?

La sinopsis oficial de How to Have Sex es la siguiente: «Tres adolescentes británicas emprenden un viaje durante las vacaciones de verano que quieren que se convierta en una especie de rito de iniciación para ellas. Una suma de experiencias en las que el sexo, el alcohol y la fiesta resultan determinantes. Deberían ser el verano de sus vidas, pero por desgracia no lo recordarán para siempre como ellas esperan».

La propuesta funciona como una contrapartida oscura de las comedias juveniles de corte sexual como puedan ser Porky’s o Desmadre a la americana. Pero sobre todo, intenta plantear preguntas sobre varias cuestiones relacionadas con el sexo y la adolescencia. La presión social por perder la virginidad, el miedo a reconocerse como víctima o el encubrimiento colectivo resultante de la incomodidad sobre un tema tabú. De la misma forma, Hot to Have Sex narra lo intrínsecamente relacionados que están el alcohol y la fiesta con el sexo como una especie de «Hooliganismo» poco sano del turismo de ocio del lado británico. Y es que ya en su cuidadosamente seleccionado título, la directora plantea al debate sobre cómo es y cómo nos sentimos con todo lo que rodea a la cultura sexual, desde una perspectiva realista y partiendo de los rituales de iniciación que nos imponemos como cultura. Todo ello refleja y deriva en un coming of age incómodo de contraste entre la idealización romántica y la necesidad de cubrir las expectativas de esa sensación tan apremiante en la juventud de «estar perdiéndose algo».

Con una hora y media de duración y escrita también por Walker, el filme está protagonizado por Mia McKenna-Bruce y el reparto se completa con Samuel Bottomley, Lara Peake, Ena Lewis, Daisy Jelley, Eilidh Loan y Shaun Thomas.

¿Dónde está disponible?

Por el momento, How to Have Sex está únicamente disponible bajo suscripción en Filmin, aunque también se puede encontrar bajo alquiler en Movistar +. Su estreno en salas, como casi toda cinta del cine independiente, no tuvo una excesiva repercusión pero aun con todo consiguió recaudar más de 1 millón de dólares en la cartelera mundial. Condición de título clave y generacional que de seguro, hará despegar la incipiente carrera de su realizadora.

Por otro lado, la película no está sola en la lista de novedades de la plataforma de streaming española. Desde hoy, los suscriptores de Filmin pueden ver también la española Los pequeños amores, el documental Retratos fantasma o El último Late Night una de las cintas de terror más revolucionarias del 2023.