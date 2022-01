foco de todas las celebraciones, declaraciones y reuniones especiales, contienen cierta aura de polémica, como si el enclave mágico de la saga estuviese algo “manchado” respecto a la opinión popular. Por un lado porque su creadora J.K. Rowling ha sido apartada por parte de WarnerMedia y vilipendiada por los fans, debido a sus declaraciones, catalogadas como fóbicas respecto al movimiento trans. Por si esto no fuese poco, el centro de las críticas se ha centrado ahora en Emma Watson (Hermione Granger en las películas). Sin embargo a ella sí que le han defendido sus compañeros de profesión.

Todo comenzó hace algunos días, cuando la intérprete británica publicó una imagen en su perfil de Instagram en el que podía verse a varios manifestantes con un cartel en el que se leía la frase “La solidaridad es un verbo”. En el propio post, Emma Watson escribía una cita de Sara Ahmed, una académica defensora de la teoría feminista: “La solidaridad no implica que nuestras luchas sean las mismas ni que nuestro dolor sea el mismo, ni que nuestra esperanza se dirija al mismo futuro, La solidaridad implica compromiso y trabajo, así como el reconocimiento de que vivimos en un terreno común aunque no tengamos los mismos sentimientos ni las mismas vidas ni los mismos cuerpos”.

De esta manera, Watson se posicionaba contraria al modelo del estado israelí en el conflicto palestino. Una confrontación excesivamente compleja, como para posicionarse sin recibir inmediatamente reprimendas y críticas, tengas la opinión que tengas sobre el asunto. El primero en rechazar las ideas de la actriz de origen francés, ha sido el propio embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, quien tuiteó sobre lo ficcionada que era la visión de Watson: “La ficción puede funcionar en Harry Potter, pero no funciona en la realidad. Si lo hiciese, la magia utilizada en el mundo de los malos podría eliminar los males de Hamás y la AP (que apoya el terrorismo)”.

No obstante, la actriz no está sola, ya que la organización Artist for Palestine UK ha lanzado una declaración en la que apoyaba a Watson. Ese manifiesto de defensa ha sido respaldado por varios compañeros de profesión como Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Viggo Mortensen, Gael García Bernal y directores de la talla de Jim Jarmusch y Ken Loach.