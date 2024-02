Henry Cavill piensa que las escenas de sexo en el cine «se utilizan en exceso»

Las escenas del sexo en el cine siempre han sido un tema muy comentado en el desarrollo de su historia. Sobre ello se ha dicho sobre todo. Desde que al principio, por pudor y puritanismo no se mostrase apenas nada a lo “gratuitas” que son algunas famosas secuencias. Los protagonistas de estas, los actores, han comentado en más de una ocasión lo incómodo que puede llegar a ser ese nivel de intimidad con un compañero de profesión. El último en desmarcarse de este tipo de escenas ha sido el exsuperman, Henry Cavill.

El intérprete apareció en una reciente entrevista junto al director Matthew Vaughn, promocionando juntos Argylle, la nueva cinta de espías del cineasta. Ahí fue donde comenzó a señalar que no era un gran fan de este tipo de momentos en el séptimo arte: “Entiendo que hay ciertas circunstancias en las que las escenas de sexo son beneficiosas para una película y no sólo para el público, pero se utilizan en exceso hoy en día”. Cavill siguió explicando que el momento en el que la situación se vuelve incómoda es cuando comienzas a preguntarte “¿es esto realmente necesario? ¿O son simplemente personas con menos ropa?”. Y es que si recordamos fugazmente su filmografía, el británico no ha realizado muchas escenas de sexo en el cine, aunque también hay que decir que su carrera principalmente se ha basado en blockbusters de acción que no dan mucho a que comercialmente, tengan este tipo de momentos en los filmes.

No obstante, cree que no siempre representan una cuestión peyorativa y pueden ayudar a explicar una historia. Pero lo que no sucede en pantalla es a menudo, para él, mucho más interesante: “Pueden ser geniales en una película. Realmente pueden ayudar con la narración. Pero la mayoría de las veces, la imaginación humana lo supera, así que creo que puede ser una especie de evasión si un programa o una película está llena de cuerpos girando”, contaba en el podcast de Happy Gad Confused.

Su escena con Dua Lipa en ‘Argylle’

Argylle se estrenó el pasado fin de semana en nuestro país, con críticas mayormente negativas. Algo que seguramente la convierta en uno de los primeros fracasos económicos de las salas de este 2024. Datos que han llamado la atención y que chocan, si se observa detenidamente su gran reparto. Claro está, una de sus principales polémicas ha sido vender proporcionalmente el proyecto como un título en el que Cavill y la cantante Dua Lipa tienen una gran presencia. Nada más lejos de la realidad, ambos son puros cameos, siendo Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominion) y Sam Rockwell (Moon) los absolutos protagonistas. Circunstancia que ha cabreado bastante al personal.

Por lo menos, los fans de la estrella del pop ya han podido verla en una escena más complicada que su aparición en Barbie y el actor, parece estar sorprendido por “la grandeza” de su compatriota: “Fue maravilloso trabajar con ella y muy divertido también. No sabía que esperar de Dua Lipa, ella es una de las estrellas del pop más grandes del mundo y no sabes si esa persona se presentará con una sensación de grandeza”. Después de sus apariciones en la adaptación de la muñeca de Mattel y en este último trabajo de Vaughn, por el momento, la nominada al Globo de Oro no tiene más apariciones en futuras series o películas.

Unos años complicados en la carrera de Cavill

Las escenas de sexo en el cine son complicadas para Henry Cavill, pero su carrera fuera de estas en los últimos años, tampoco ha sido muy sencilla para él. En 2022 tuvo que renunciar a dos de sus papeles más icónicos en la industria. El primero, el de Clark Kent, debido a la reestructuración de DC de James Gunn. Después de un cameo inservible para la fallida Black Adam, conocimos la noticia de que en el reboot de Gunn y Safran no había cabida para el actor de Enola Holmes. El segundo fue abandonar el rol de Geralt de Rivia, el brujo de la serie The Witcher. Aunque esa, fue una decisión propia motivada por lo poco fidedignos que se estaban mostrando los guionistas con los libros originales escritos por Andrzej Sapkowski.

Sin embargo y echando un vistazo a su futura agenda fílmica, podemos decir que Cavill ya se ha recuperado de sus dos sentimentales perdidas profesionales. Sabemos que para empezar, protagonizará el reboot de Los inmortales a las órdenes del director de John Wick, Chad Stahelski. Antes, su carrera se ligará bastante a la de Guy Ritchie, filmando un proyecto todavía sin título y estrenando en abril, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. También tiene agenciada, una futura adaptación del juego de guerra Warhammer 40.000, del que siempre se ha declarado un auténtico fanático.