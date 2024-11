Los invitados de ‘De Viernes’, el programa de Telecinco (hoy, 22 de noviembre)

El equipo del programa De viernes continuará sacando partido al drama que vive la familia Pantoja desde hace semanas cuando salieron a la luz las acusaciones hacia Isabel Pantoja y Kiko Rivera por sus comportamientos con Isa. La semana pasada los espectadores vivieron un tenso cara a cara entre Asraf y Raquel Bollo en el que no consiguieron ponerse de acuerdo por lo que pasó en Cantora durante la infancia y adolescencia de Chabelita.

Isa P pasó hace semanas por este plató para destapar su sufrimiento recordando un desagradable episodio con una manguera para ‘purificarla’ e incluso que la llevaron a un ginecólogo para comprobar si seguía siendo virgen. También se ha hablado mucho del famoso corte de pelo que le hicieron para evitar que saliese de casa, un momento que Dulce, la niñera de la familia, vivió e intentó evitar, pero Isabel Pantoja le intentó clavar unas tijeras en el estómago para evitar que se entrometiese.

Por si no fuera suficiente, Isa ha anunciado hace solo unos días su embarazo del que será su segundo hijo (el primero con su actual marido, Asraf Beno), convirtiéndola en la gran protagonista de las últimas semanas. Es por eso que esta noche vuelve a sentarse en el plató de De viernes para «hablar por fin alto y claro. Va a contar absolutamente todo sobre el episodio de la manguera, lo va a contar todo», tal y como ha anunciado Bea Archidona en TardeAR.

«Me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora mismo. Nunca se me ha borrado de la mente ni el episodio de la manguera ni el corte de pelo. Para mí es un paso muy importante contarlo, la verdad solo hay una», dice la invitada de De viernes en el vídeo con el que se promociona el programa de esta noche.

Pero Isa no será la única protagonista de esta entrega presentada por Santi Acosta y Bea Archidona, ni mucho menos, ya que en el plató se vivirá un inesperado cara a cara entre varios de los protagonistas de la última edición de Supervivientes 2024. Semanas después de su comentada boda, Ángel Cristo Jr y su ya mujer Ana Herminia Illas vuelven al programa, pero esta vez tendrán que escuchar a Aurah Ruiz. La canaria hablará de cómo vivió aquella celebración y sacará a la luz los peores momentos de esa noche. Según la influencer no todo fue tan bonito como los recién casados han querido hacer creer. Un cara a cara que no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. No te pierdas la nueva entrega de De Viernes esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.