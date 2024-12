Guy Pearce compara a Christopher Nolan con Stanley Kubrick: «Es extraordinario»

Que Christopher Nolan es uno de los cineastas más queridos en la actualidad por la comunidad cinéfila es algo que no se le escapa a nadie. Con sus trabajos, el autor británico ha logrado aunar lo comercial y lo espectacular, con esa vuelta de tuerca que lleva a su imaginario cinematográfico a un escalón por encima del resto de blockbusters. Nolan le exige al espectador, pero también le premia con productos audiovisuales emocionantes, siempre al servicio de la vistosidad. Este 2024, por fin consiguió el reconocimiento de la Academia por Oppenheimer y ahora, todo el mundo quiere sumarse a su nuevo proyecto: una cinta de ciencia ficción todavía sin título. En la actualidad, pronunciar su nombre en la meca del cine es sinónimo de enunciar seguidamente, varias alabanzas. El último en hacer esto ha sido un intérprete al que Nolan conoce perfectamente: Guy Pearce.

El actor australiano fue uno de los primeros rostros conocidos en asomarse al universo fílmico del visionario realizador. Aunque cuando rodaron Memento, ninguno de los dos era aún alguien importante dentro de la industria. El filme independiente nacido de la mente de su hermano menor, Jonathan Nolan, fue el primer largometraje norteamericano que pudo afrontar como director. Christopher Nolan venía de rodar Following, su ópera prima con apenas un presupuesto de 6.000 dólares, mientras que Pearce comenzaba a aparecer en producciones reconocidas en Hollywood de la talla de L.A. Confidential, después de iniciar su carrera en su país natal. La propuesta neo-noir de este detective con amnesia fue un éxito rotundo que se convirtió instantáneamente en una película de culto, aparte de salir nominada en los Oscar en las categorías de Mejor guion original y Mejor montaje. Un cuarto de siglo después, Nolan y Pearce no han vuelto a trabajar juntos. Pero eso no quita para que el de Cambridgeshire no tenga en alta estima al hombre tras grandes obras como El caballero oscuro, Interstellar o Dunquerke.

La precisión de Stanley Kubrick

Guy Pearce se encuentra en estos instantes promocionando The Brutalist, una de las serias candidatas para los próximos Oscar de 2025. Nominada a siete Globos de Oro, la estrella interpreta a un empresario industrial que le ofrece construir un edificio al protagonista, el visionario arquitecto huido de una Europa de posguerra, László Toth (Adrien Brody). Por eso, mientras hablaba con los medios sobre la esperada cinta, a Pearce le preguntaron por cómo fue trabajar con un referente visionario como Nolan, en un trabajo donde su figura todavía no era ni una pequeña parte de la gran voz narrativa que es hoy en día.

A cualquiera le gusta recibir alabanzas, pero seguro que al director le han gustado mucho las palabras de Pearce. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la entrevista lo comparó con uno de sus principales ídolos del celuloide.

«Chris es extraordinario. Tiene una precisión al estilo Kubrick y una manera de hacer accesibles hasta las ideas más complejas. Estar en el set con él, en ese ambiente íntimo, fue inolvidable», le contaba a Variety.

Tras la comparativa, el actor recordó cuando hace casi 25 años leyó por primera vez el guion de memento, reconociendo al instante su «genialidad»: «Recuerdo que leí el guion y pensé ‘Esto es genial. Luego vi la primera película de Chris Nolan, Following y entré en pánico. Pensé ‘No hay manera de que consiga este papel. Alguien más lo conseguirá». Finalmente, Guy Pearce terminaría ocupando el papel protagonista en un reparto principal que se completaría con dos intérpretes de Matrix; Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. Memento está actualmente bajo suscripción en la plataforma de Movistar +.

Por último, el ganador del Emmy terminó expresando su agrado ante la evolución del cineasta desde su primera y única colaboración en el 2.000: «Es increíble ver lo lejos que ha llegado: ha ganado premios Oscar y ha hecho películas enormes como Oppenheimer. Pero para mí, lo que más destaca es esa primera experiencia de ver su genio de cerca».

¿Cuándo podremos ver ‘The Brutalist’?

La cinta de Brady Corbet se estrenará en España el próximo 24 de enero de 2025. Siendo un filme mayúsculo de tres horas de duración que ha puesto de acuerdo a toda la crítica internacional, el elenco se completa con Felicity Jones, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Alessandro Nivola e Isaach de Bankole.

Por su parte, la nueva película de Nolan todavía tiene pendiente un título oficial. Sin embargo, es el mejor reparto que llegará en 2026, con Matt Damon y Tom Holland a la cabeza de la historia, además de toda una serie de estrellas de la primera línea de la talla de Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.